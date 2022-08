Wolff: “Williams durfde Wolff nooit Formule 1 kans te geven”

Zoveel Wolff in dit Formule 1 bericht dat je een roedel kan starten.

De Totonator blijft tot onze verbeelding spreken. De Oostenrijkse selfmade man heeft zoveel petten op in de Formule 1, dat zelfs moreel compas Flavio Briatore hem vermoedelijk van belangenverstrengeling had beticht als deze nog werkzaam was in de koningsklasse. Manager van een zwik coureurs, aandeelhouder van Aston Martin, teambaas, aandeelhouder en hoofd motorsport van Mercedes, direct of indirect heeft Toto overal zijn handen in.

Susie

Toch had Toto graag gezien dat er nog meer Wolff in de Formule 1 was geweest, en wel achter het stuur van een auto. Hoewel Toto zelf ook ooit achter het stuur kroop, heeft hij het dan niet over zichzelf, maar over zijn vrouw Susie. De laatste is momenteel teambaas in de Formule E voor het team van Venturi, maar was vroeger zelf coureur. Susie toen nog Stoddart reed een paar jaar Formule Renault en Formule 3 in Engeland, alvorens de overstap te maken naar het DTM. Daar reed zijn enkele jaren zonder grote successen rond. Haar beste eindklassering was de 13de plaats in 2010 met vier puntjes. In de andere zes seizoenen haalde zij zero points.

Testrol

Het gebrek aan aansprekende resultaten ten spijt, kreeg Susie in 2012 een rol als testcoureur bij het Williams F1 team. Deze zou zij vervolgens vervullen tot en met 2015. In die periode was Toto Wolff mede-eigenaar van het raceteam uit Grove. Tot een inzet in races kwam het niet voor Susie, maar ze reed wel een aantal vrije trainingen in 2014 en 2015, voor het eerst tijdens de Grand Prix van Silverstone in 2014. Het markeerde de eerste keer in 22 jaar dat een vrouw tijdens een Grand Prix weekend in actie kwam, zij het niet in de race.

Sneller dan een aantal toppers

De eerste vrije training werd een deceptie vanwege technische malheur, doch in Hockenheim ging het al een stuk beter. Wolff was in VT1 slechts twee tienden langzamer dan teammaat Massa en stond vijftiende. Ze hield daarmee van der Garde, Grosjean, Maldonado, Kobayashi, Bianchi, Ericsson en Chilton achter zich.

Toto heeft geen trek in de bank

Bij de twee trainingen in 2015 in Spanje en in Engeland, was Wolff echter ongeveer acht tienden van een seconde langzamer dan Massa. Dat was objectief gezien natuurlijk niet goed genoeg om aanspraak te maken op een racezitje. Susie zelf wist dat ook wel en zette eind dat jaar een punt achter haar racecarrière, erkennende dat er niet meer in zou zitten dan wat ze al bereikt had. Manlief Toto, denkt daar echter toch wat anders over:

She was within a few tenths of Felipe Massa. But an opportunity to break down barriers in F1 never came for Susie. The final chance was denied. Williams never dared to make that call. Toto Wolff, doet een beetje aan revisionist history

Helemaal accuraat is het niet, maar Toto hoeft in ieder geval niet op de bank te slapen de komende dagen. Waarvan akte.