Huis in Florida heeft een circuit in de achtertuin

Plek voor twintig auto’s, flinke werkplaats, circuit net buiten de deur… Zou dit het perfecte huis kunnen zijn?

Wakker worden en binnen vijf minuten met een verzameling aan auto’s op een leeg circuit kunnen staan. Wie wil dat nou niet? Mochten jullie de droom van deze schrijver delen, dan is er goed nieuws. In Florida staat namelijk een huis flinke villa te koop met een garage waar twintig auto’s inpassen, een werkplaats én een circuit! Enig nadeel? De vraagprijs is 19,5 miljoen dollar.

De bedenker en huidig eigenaar van het huis – Don Wallace – was groot autoliefhebber en eigenaar van de grootste single-site RV-dealer in de wereld, zo schrijft Robb Report. Toen hij een deel van die dealer verkocht, gebruikte hij het geld om zijn droomhuis te bouwen. Tegelijkertijd schafte hij een een flinke autocollectie aan. Zo schijnt hij een waslijst aan Ferrari’s te hebben gehad, meerdere Bugatti Veyrons, McLaren F1’s en P1’s en het nodige aantal raceauto’s.

Er is wel een opmerking over dat circuit bij het huis: het is eigenlijk bedoeld voor go-karts, zo meldt The Drive. Op sattelietbeelden van Google Maps is dan ook te zien dat het circuit vrij klein is, de topsnelheid van een McLaren F1 zal hij daar ook nooit hebben bereikt. Het langste stuk zou slechts 46 meter lang zijn. Het voordeel is wel dat het circuit met een geasfalteerde weg is verbonden aan een volgeladen werkplaats, waar je je auto zelfs van een nieuwe kleur zou kunnen voorzien. Om je auto te kunnen restaureren, hoef je dus niet ver te reizen.

Mocht het circuit toch te kort voor je zijn, heeft het huis ook andere lokkertjes. Twee racesimulatoren bijvoorbeeld, of een bowlingbaan, zwembad, een fifties diner, gym, paardenstal… Toch liever een breder circuit? Dan is deze racebaan misschien iets voor je. En anders kan je altijd nog naast Zandvoort gaan wonen.

Foto’s: Smith & Associates.