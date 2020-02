Versla natuurwetten met deze aalgladde bus

Het is en blijft een bijzondere gewaardwording: bedrijfswagens die worden aangepast. In principe heb je niet zoveel aftermarket onderdelen nodig voor je bus: wat houten betimmering, treeplanken en een trekhaak zijn meestal voldoende. Laten we eerlijk zijn: meer heb je ook niet nodig.

Transporter

Maar ook onder de bedrijfswagenbestuurders zijn er mensen die net even een beetje meer wensen. Zoals bij Volkswagen. Nu kun je de Volkswagen Transporter al behoorlijk nauwkeurig samenstellen. Een eenvoudige voordelige witte diesel voor een enorme vloot aan bedrijfswagens of een super-de-luxe dubbelcabine voor de succesvolle ondernemer die geen stationwagon wil.

Voorspelbare Sequel

Voor die laatste groep is het goed om te weten dat er in met name in Duitsland enorm veel te krijgen is voor Transporters. We zijn onlangs aanbeland bij de nieuwe Transporter 6.1. In feite is de Transporter 6.1 een voorspelbare sequel die zoveel lijkt op zijn voorganger dat zelfs Jason Statham er niet in gevonden zou willen worden.

Serieus

Tot zover de slechte grappen, want de Transporter die je op de foto’s ziet is bloedserieus. Hij is afkomstig van de firma ABT Sportsline uit Allgau. Onlangs wist collega @rubenpriest te melden dat ze er als de kippen bij waren om de T6.1 te tunen. Dat deden ze toen met het oudste trucje uit de automotive industrie: geef het een kek kleurtje en men is eerder geneigd het bijzonder te vinden.

Super Bulli

De Transporter van vandaag is vrij behoudend qua kleur: een soort beige- bruinachtige kleur. Maar de Super Bulli is voorzien van een zogenaamde Aero Package. Onderdeel van dit pakket zijn de nieuwe voorbumper, sideskirts, achterbumper en spoiler. Ook staat de Super Bulli lager op zijn hoeven dankzij een instelbaar onderstel van Bilstein. Je kan zowel de voor- als achterkant met verlagen met 40 tot 70 mm. De 20″ velgen maken het geheel af. Eerlijk is eerlijk: het ziet er zeer dik uit.

TDI Tuning

In dit geval is de tuning uitgevoerd op de dikste diesel. Deze levert geen 199 pk, maar nu 226 pk. Het maximale draaimoment steeg van 450 Nm naar 490 Nm. Uiteraard kun je de kit ook bestellen op een minder potente T6.1. Voor de eigenaren met de 150 pk sterke 2.0 TDI: daar maakt ABT 180 pk van, terwijl het koppel stijgt van 340 Nm naar 400 Nm.

Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar en te bestellen (en bekijken) via de ABT Configurator.