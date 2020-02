Wouters Porsche 911

Eindelijk gevonden: de juiste Porsche 911 voor Wouter. In klassiek zilver en de aandrijving op de juiste wielen.

Na 2,5 jaar begon het autovirus weer te kriebelen, de meeste dingen die ik met de M135i had willen doen, heb ik gedaan. Doorrijden was zeker een optie, maar nog leuker is om het op zoek te gaan naar een volgende “slachtoffer”. Aan het begin van de zomer (2019) kriebelde het al, maar toen was ik er zeker nog niet over uit dat het een 911 zou gaan worden. Er waren meer kandidaten, ik neem jullie mee in het zoekproces.

Eisen en wensen

Het mooie is dat wij autoliefhebbers een heel wetenschappelijke benadering kunnen hebben voor waaraan onze nieuwe auto’s moeten voldoen. Vaak om vervolgens toch nog vrij impulsief een auto te kopen die wellicht niet aan alle eisen en wensen voldoet.

Bij mij was het lijstje vrij kort. Ik moet er zelf in passen en in ieder geval ook twee kinderen. Inmiddels zijn we ook met zijn vieren op pad geweest in de Porsche 911, maar dat terzijde. Bij de aanschaf van de M135i waren er meer eisen aan de praktische bruikbaarheid: mijn dochter Eveline was toen heel ziek (leukemie) en had een rolstoeltje nodig om zich te verplaatsen. Die moest zonder al te veel gedoe mee kunnen en rechtopstaand in de kofferbak van de 1-serie kon dat. Inmiddels rent ze gewoon weer vrolijk rond en kan ook zelf op minder praktische achterbanken klimmen. Een 2+2 in plaats van een volwaardige vierzitter was dus zeker een optie, mijn zoon Alexander is ook pas vier. Die past overal nog in, hoewel hij in chagrijnige bui zelf vaak vindt van niet.

Veel echte andere harde eisen waren er eigenlijk niet, hoewel het wel een auto moest zijn die petrolheads (en mijzelf) aanspreekt. Iets gaafs om het maar kort te zeggen. Maar het hoeft ook weer niet iets te zijn wat iedereen gaaf vindt, anders was ik ook nooit bij een Audi TT gekomen.

Tijdens een mijn-auto sessie reed ik in de (licht gekietelde) BMW M2 van onze bezoeker Michael (de mijn-auto video van de BMW M2). Dankzij zijn modificaties was de M2 nog wat sneller, nog wordt ruiger en nog leuker om te rijden. Sowieso weten we de M2 wel te waarderen op de redactie: niet al te groot, niet al te zwaar, genoeg power, fijne rijeigenschappen en een mooi interieur. Alles wat de M135i ook biedt, maar van (bijna) alles een klein schepje meer. Maar ook met een straffer prijskaartje. Hetzelfde dashboard, bijna dezelfde motor, iets sneller, meer bijzonder, maar toch: voor nu nog even niet. Een M2 in welke variant dan ook, blijft op de lijst en komt er vast nog wel eens.

In de dagelijkse zoektochten kwam er van alles voorbij: een RS3 met die geile vijfcilinder, maar met een wat minder spannend weggedrag. Een C63, waarbij ik mijn hobby banden roken makkelijk kon voortzetten. Een M3, 340i, iets van Alpina. Allemaal leuk spul, maar ook allemaal “gewone” auto’s met een beter onderstel een grotere motor. Been there, done that en ik ga het ongetwijfeld nog eens doen. Het gezegde luidt niet voor niets: verandering van spijs doet eten, dus het werd tijd om een hele andere auto aan te schaffen: Wouter moest maar eens aan de Porsche 911.

Een Porsche 911 is een 911

Een waarheid als een koe, maar het karakter is al in die jaren hetzelfde gebleven. In Porsche bouwt de 911 al meer dan een halve eeuw en de vorm van de carrosserie is al die jaren hetzelfde gebleven, de motor ligt al jaren achterin en heeft nog steeds zes cilinders in een boxer formaat.

Gezien het succes en de vele varianten rijden wij regelmatig in nieuwe 911’s: van basis Carrera tot aan 911 GT2 RS. Ook onze bezoekers weten de 911 te waarderen, dus ook in de mijn-auto sessies komt de elfer regelmatig voorbij. Zoals we dan thuis bij ons zeggen: dat was leuk, maar dit gaat wel weer geld kosten. Het 911 virus was aangewakkerd.

Welke Porsche 911 dan

Een nadeel van het succes is dat er én veel varianten zijn én dat er veel aanbod aan tweedehands Porsches 911 is. Tot dat je heel specifiek zoekt, dan is wat jij wilt hebben natuurlijk wel weer erg zeldzaam. Ik zat niet gebakken aan een specifieke generatie 911, maar meestal is dat vooral ook een kwestie van hoeveel budget er beschikbaar is. Ook had ik geen specifiek bedrag in mijn hoofd, wel een bandbreedte waar binnen ik het nog leuk vond. Ik was wel op zoek naar een zekere value for money, extra bestede euro’s moesten in mijn hoofd wel iets opleveren. Daar is die wetenschappelijke benadering dan toch weer hé.

De echte oude modellen zijn niet meer de auto’s die je semi dagelijks gaat rijden, dus dat bakent het wel een beetje af. De 964 blijft dus nog op de lijst, die lijst waar de M2 ook nog op staat. Een 993 is wat prijzig geworden en ik vind het persoonlijk niet de mooiste, nog de meest fijn sturende 911 die er is. De prijzen van de 991 zakken ook lekker, het had gekund, maar echt lekker voelde het niet aan. Concreet bleven dus generaties 996 en 997 over, maar dan nog is het aanbod enorm.

Geen 911 4S

Vierwielaandrijving in een Porsche 911 is in mijn ogen onnodig voor de reguliere modellen en al helemaal met onze zachte winters. Tractie is immers geen probleem: het gewicht van de motor ligt op de achteras. Een Carrera4S viel dus af, ze zijn mooi, maar het zijn ook schapen in wolfskleren. Carrosserie, remmen en de looks van de Turbo, maar dan zonder de power. Dan heb ik het liever andersom.

De keuze voor de handbak is ook niet heel moeilijk. De Tiptronic automaat die gebruikt is in de generaties 996 en 997 is zeker niet slecht, maar pas bij de facelift van de 997 kwam de superieure PDK bak met dubbele koppeling. Toen werd de 911 met automaat ook sneller dan die met de handbak en technisch ook echt de betere keuze. Zelf schakelen blijft echter nog steeds leuker, dus die keuze was makkelijk.

Coupé, Cabriolet of Targa

In het wagenpark van huize Karssen rijdt al een cabrio dus het dak hoeft er niet af te kunnen. Bij vrijwel alle auto’s de coupé een mooiere lijn heeft dan de open versie. Het extra gewicht van de cabriolet gaf me het laatste duwtje om vooral het aanbod aan Porsche 911 coupés in de gaten te houden. De extra kilogrammen sjouwt de Porsche 911 Targa ook mee, de carrosserie is gebaseerd op die van de cabriolet. Best jammer, want de meeste Targa’s hebben een mooie uitrusting en ik best fan van dat grote glazen dak.

Een handgeschakelde, achterwielaangedreven Porsche 911 Coupé voor Wouter dus, met nog één belangrijke keuze voor de boeg: de kleur. Niets is zo persoonlijk als de keuze voor een kleur. Vreemd genoeg vind je relatief weinig rode, gele en witte 911’s, terwijl die kleur geen extra geld kostte. Of zitten Porsche rijders juist zo in elkaar dat ze liever extra betalen?

Van alle Porsches 911 die ik had bekeken, bleven vooral de zilveren exemplaren op het netvlies staan, maar ik was nog geen exemplaar tegen gekomen waar ik de spreekwoordelijke trekker voor wilde overhalen. Er zat niets anders op dan wachten en het aanbod in de gaten te houden.

En toen kwam die online

En ging het heel snel. Porsche specialist Wolbert zette woensdag een advertentie online, nog zonder foto’s. Een zilveren Porsche 996.2 met handbak, achterwielaandrijving, zwart leer, een nette kilometerstand en een scherpe prijs.

Dat was het moment om in de telefoon te klimmen voor wat extra informatie. De eerste foto’s waren snelle kiekjes, maar bevestigden mijn beeld dat dit een exemplaar was die voldeed aan vrijwel alle wensen. Dit kon wel eens Wouters eerste Porsche 911 worden.

Op basis van de reputatie van (Eric) Wolbert op vrijdag via de telefoon toegezegd dat ik de Porsche 911 in principe wilde hebben. Zo makkelijk ging dat nog niet, want Eric Wolbert is (terecht) van mening dat je eerst in een auto moet rijden. Zo gezegd, zo gedaan en zaterdag toog ik naar Achterveld voor de eerste kennismaking met wat mijn toekomstige auto zou worden. De rest is geschiedenis schrijven we dan.

De volledige specificaties van mijn Porsche 996.2 Carrera:

3.6 liter boxer zescilinder

320 pk bij 6.600 tpm

370 Nm bij 4.250 tpm

0-100 4,9s

Topsnelheid 286 km/u

Leeggewicht 1.370 kg

Verbruik: 1 op 10 is best te doen.

Opties

Eén van de voordelen van internet is dat je alles dat je wilt (en ook veel dingen die je niet wilt) kunt opzoeken. Zo kan je met het chassisnummer van veel auto’s alle details en opties terug vinden. Zo ook voor Porsche, ik gebruikte Stuttcars om de gehele lijst te genereren. De minst interessante heb ik eruit gehaald, want anders wordt de lijst helemaal onleesbaar lang. Maar hier onder volgen de belangrijkste opties voor de Porsche 911 van Wouter.











219 Regular differential (without limited slip)

265 Automatic anti-dazzle interior mirror and rain sensor

266 Automatic anti-dazzle door mirrors

342 Seat heating

415 18″ 996 Turbo-look solid wheels (not hollow-spoke, width specific to model)

424 CD compartment

425 Rear window wiper

436 3-spoke steering wheel

437 8-way electrical seat, left

438 8-way electrical seat, right

440 Windscreen antenna

446 Wheel caps with colored Porsche crest

490 Basic sound system (Harmann analog)

537 Seat memory, left

567 Top-tinted windscreen

581 Front center console

635 ParkAssistant

650 Sun-moon-roof

665 PCM 2 Porsche Communication Management screen with radio, CD

666 Telephone module for PCM

668 Telephone handset for PCM

670 Navigation module for PCM

685 Rear seats

692 6-disc CD changer Becker Porsche CDC-3

939 Draped leather rear seats

981 Leather dashboard and door panels

982 Draped leather front seats

985 Leatherette front seat backrest bag

X70 Stainless steel door entry guards with logo

X97 Gear lever knob with aluminium inlay

X98 Handbrake lever with aluminium inlay

XCA Alu-look dashboard trim strip

XCB Alu-look instrument surround

XCD Alu-look center air vent bracket

XRP 5mm spacers for all wheels

XSC Porsche crest embossed in headrests

Highlights voor mij zijn het RAF leer (draped leathter), alle aluminium accenten, de stoelverwarming, PDC, het schuifdak en natuurlijk de achterruitwisser.

Plannen met de Porsche 911

Rik van Stippent van Stipt Polish Point heeft al een blik op mijn Porsche 911 geworpen en heeft er zo zijn ideeën bij. Voor wie Ricks werk nog niet kent: ga rustig even zitten en kijk hoe hij een auto transformeert naar mooier dan nieuw.

Verder mogen zowel in- en uitlaat een beetje geholpen worden voor iets meer geluid. Qua elektronica zijn er ook nog een paar wensen en wie weet komt ook nog een setje andere velgen voor de zomer. Eerst maar eens lekker rijden en genieten. Wellicht een leuke reis met Dolf Dekking Driving Events. Ik houd jullie op de hoogte, net als bij mijn BMW M135i zal ik ook een poging om de kosten inzichtelijk te krijgen. Wordt vervolgd dus, het dossier over Wouters Porsche 911 is nog maar net geopend.