Dit is je kans om een eigen racebaan te kopen

Lekker tijdverdrijf op je eigen grond.

Wie nog 800.000 dollar in een oude sok heeft liggen moet eens een belletje plegen naar Florida. In de Amerikaanse staat wil iemand van zijn dirtbaan af. Het circuit is 3/8 mijl lang en heeft nog geschiedenis ook. Zo is de onverharde baan de op één na oudste baan in de staat Florida. Feiten waar we wat aan hebben.

Het circuit werd gebouwd in 1963 en is te vinden tussen de plaatsen Jacksonville en Tallahassee. De ovale baan heeft de toepasselijke naam North Florida Speedway. Voor de vraagprijs van 799.000 dollar krijg je naast de onverharde baan, ook twee bijgebouwen. Één van de gebouwen bestaat uit een nieuw restaurant. Misschien dat Prins Bernhard Jr. er raad mee weet.

Op het terrein wordt momenteel een nieuwe woning gebouwd, met vier slaapkamers en twee badkamers. Dit is tevens onderdeel van de deal. Volgens de optimistische makelaar kun je 200.000 dollar per jaar verdienen als de racebaan en omliggende zaken volledig operationeel zijn. Check de advertentie hier. Psst, krijgen Autobloggers wel korting op trackdays als je het koopt?