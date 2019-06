Huis in Maasdam heeft plek voor 20 auto’s

Het gaat hier niet om één specifieke garage.

Groot wonen, toch in de randstad blijven en fan van het concept van een woonboerderij? Say no more. In het Zuid-Hollandse Maasdam staat momenteel een woning te koop met genoeg ruimte voor een petrolhead om een collectie op te bouwen.

De huidige bewoner stalt zijn auto’s op twee verschillende plekken. Onderdeel van de woning is een ruimte met een glazen deur waar enkele auto’s geplaatst kunnen worden. Op de foto’s is hier een geparkeerde Range Rover te zien. Door de glazen deur is de auto vanuit het huis te zien. Dat is tof, want het liefst kijken we de hele dag door naar onze auto(‘s), nietwaar?

Nu kun je hier volgens de advertentie, afhankelijk van de grootte van de auto’s, ongeveer vier á zes bolides stallen. Een beetje verzamelaar heeft hier natuurlijk niet voldoende aan. Op het terrein is nog een aparte loods te vinden waar een hele showroom aan auto’s geparkeerd kunnen worden. In totaal kun je, inclusief de eerstgenoemde garage, zeker 20 auto’s overdekt parkeren. In de loods staat onder meer een Jaguar F-Type.

Het object komt met bijna 75.000 m² aan eigen grond. Gezien de locatie komt de woning uiteraard met een prijs. De huidige eigenaar vraagt 4.250.000 euro voor zijn woonboerderij. Je kunt de advertentie hier bekijken.