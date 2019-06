Zo toont Aston Martin de nieuwe merkstrategie aan het publiek

Voor iedereen te zien.

Journalisten, petrolheads en mensen die toevallig in de buurt wonen zijn doorgaans wel te vinden op een autobeurs zoals Genève. Er is echter een groot publiek dat niet te vinden zal zijn op zo’n beurs, laat staan dat ze het laatste autonieuws volgen.

Om die doelgroep te bereiken heeft Aston Martin in hartje Londen het Electric Future georganiseerd. Gister en vandaag gebruikt het merk de dealer in de Britse hoofdstad om de toekomst van het merk kenbaar te maken aan inwoners en bezoekers van Londen. Het gaat hier om de Aston Martin Mayfair dealer.

In de showroom staat een Rapide E en de in Genève onthulde Lagonda Vision Concept. Vertegenwoordigers van Aston Martin Lagonda zijn aanwezig om gasten en geïnteresseerden te woord te staan. Het Britse automerk wil met ‘Lagonda’ het eerste luxe elektrische automerk ter wereld worden.

Aston Martin is met Lagonda niet het enige merk met zo’n doelstelling. Vorig jaar werd bekend dat Maserati vergelijkbare ambities heeft in vorm van Maserati Blue. In tegenstelling tot Maserati, is Aston Martin ze al een stap voor met de Rapide E. De battery electric vehicle (BEV) gaat eind dit jaar in productie.

De komende periode zal de Britse autofabrikant de elektrische Rapide E nog vaker onder de aandacht gaan brengen. Het merk heeft onder meer een demo gepland staan tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli.