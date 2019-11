Hulkenberg: “Leclerc is een vieze mazzelaar”

Only half joking.

Vandaag over drie weken valt na de finish in Abu Dhabi het doek voor het F1 seizoen van 2019. Voor Nico Hulkenberg zal het een speciaal moment zijn, want het heeft er alle schijn van dat de finishvlag in het oliestaatje voor hem niet alleen einde race, maar ook einde F1-carrière betekent. De Duitser heeft geen zitje gevonden voor volgend jaar en tenzij er iets geks gebeurt gaat dat ook niet meer gebeuren. Testen voor een topteam wil de Hulk niet, dus de kans dat de 32-jarige Duitser na een jaartje langs de zijlijn nog een comeback kan maken lijkt klein te zijn.

Zo komt een F1 carrière ten einde die vooral herinnerd zal worden om een verkeerde reden. Want hoewel het sowieso knap is om je negen jaar te handhaven op het hoogste niveau, is de Hulk natuurlijk vooral de man die tot nu toe 175 F1 races startte en nooit op het podium terechtkwam, een absoluut record in de historie van de sport. Bijna zijn hele carrière vocht Hulkenberg voor de plekken vijf tot en met tien. Één keer pakte hij de pole position, met een matige Williams in een regenachtig Brazilië. Twee keer zette hij de snelste raceronde neer. Maar dat was het dan wel voor wat betreft de in het oog springende wapenfeiten.

De Nederlands sprekende Germaan geeft aan dat hij hier vrede mee heeft gesloten. Maar toch, toen Nico de F1 als jong broekie binnenkwam bij het team van Williams, waren de verwachtingen veel en veel hoger. Dat had vooral te maken met Nico’s prestaties in de opstapklasses. Daarin werd hij namelijk kampioen in de Formule BMW, kampioen in de A1 Grand Prix, kampioen in de Formule 3 Euro Series én kampioen in de GP2. De meest recente coureur die de F1 haalde met een dergelijk lijstje heet Charles Leclerc, die inmiddels in jaar twee van zijn F1 carrière al een handjevol poles en twee zeges achter zijn naam heeft staan. Als de Hulk gevraagd wordt naar wat hij vindt van dit schrille contrast, kan hij zijn teleurstelling toch niet helemaal verbergen. Met een grijns op het gezicht zegt hij:

Ik denk dan alleen maar ‘vuile mazzelaar’.

Waarvan akte.