Humor: 911 Dakar snijdt bochten bij Nürburgring recordpoging

Een Duitser met humor in een 911 Dakar snijdt bochten af op de Nordschleife. Da’s dan wel weer grappig.

Soms hebben Duitsers wel humor. Dat is dan meestal als het gaat om over auto’s. In dit geval gaat om de redactie van Sport Auto. Dat is namelijk een tijdschrift dat doorgaans heel erg de moeite waard is, zij het aan de serieuze kant. Bij Sport Auto kun je bijvoorbeeld alles lezen over sportieve auto’s, sportauto’s (ha!) en tuning en de andere helft gaat over de autosport in de breedste zin van het woord.

Vaak is de stof droger dan een kom met drie dagen oude havermout. Maar in dit geval hebben maken ze dat allemaal goed in één videootje. Zoals je weet laat Sport Auto video’s zien van de rondes op de Nürburgring.

Deze komen aan het einde van de Supertest. Daar worden de auto’s aan allerlei tests onderwerpen en de grote afsluiter is een ronderecord op de Nürburgring Nordsclheife.

911 Dakar snijdt bochten af

Inn dit geval was het onderwerp de Porsche 911 Dakar. Dit is de offroad-versie van de Porsche. Deze staat lekker hoog op de poten en heeft standaard vierwielaandrijving. Ook is de auto voorzien van offroad banden. Kortom, een ideale auto voor als je af en toe ook op onverhard wil spelen. Onlangs reed jullie aller @wouter door offroad met een 911 Safari en zo te zien had hij meer lol daarin dan in de 911 Turbo S of andere super serieuze en snelle Porsche 911.

Enfin, bij Sportuato dachten ze dat het een leuk idee was om de offroad kwaliteiten van de 911 Safari te combineren met een ronde over de Nordschleife. Daarom is er gekozen om de auto gewoon op zijn offroad banden te laten staan. Verder koos de coureur in kwestie ervoor om af te snijden daar waar mogelijk.

Dus waar iedereen in zijn ondersturend de Audenauer Forst rechtuit wegglijdt, deed Christian Gebhardt dat bewust! Het is vrij bijzonder om daar iemand nog zoveel gas te zien geven. Adenauer Forst is een van de langzaamste bochten van de Nürburgring waar je je juist voorzichtig moet ingaan.

Steilstrecke

Helemaal mooi is dat ze een HEEL flink stuk afsnijden bij de Steilstrecke. Als je het snelle stuk Kesselchen – Klostertal – Mutcurve achter de rug hebt, maak je normaliter klaar voor de Karussel, maar in dit geval stuurde Gebhardt de baan af om het oude rechte stuk te nemen om zo extra snel op de de Hohe Acht terecht te komen.

Daarnast is het mooi om te zien hoe Christian Gebhardt zichtbaar op de limiet rijdt. Normaliter zijn de Porsches waarmee hij rijdt voorzien van superzacht rubber, maar hij zie je dat hij geregeld de auto moet corrigeren. De tijd is uiteindelijk een heel verdienstelijke 7:39.40, dus even snel als een Audi RS4 Avant op Pirelli P Zero Corsa-banden.

Oh ja: of je dit vooral niet wil nadoen tijdens de Touristenfahrten. Dank.

Je kan de gehele video hieronder bekijken:

Foto- en videocredits: Sport Auto.