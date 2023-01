Meer exclusieve liveries 911 Dakar

Zo ben je nog unieker met deze exclusieve liveries voor de 911 Dakar.

Je kan zeggen van Porsche wat je wil, maar ze weten een goed idee uitstekend uit te melken. De Porsche 911 Dakar is namelijk de zoveelste gouden zet van het merk. In principe is het een licht verhoogde Porsche 911 met GTS-motor en wat visuele kenmerken. Maar, in de beleving van de 911-liefhebber, is het en hommage naar de rally-911’s van weleer.

In alledrie de gevallen gaat het om een 911 die heeft deelgenomen aan de East African Safari Rally. Porsche pakt uit door die liveries van die auto’s aan te bieden voor de 911 Dakar. We stellen ze alledrie aan je voor:

1971

De eerste die we behandelen is een hoedtik aan de 911 S uit 1971. Deze werd bestuurd door Sobieslaw Zasada en Marian Bien tijdens de East African Rally, waar de Porsche 911 in kwestie vijfde werd. Het is de eerste rally waarbij Porsche met een officieel fabrieksteam aan de start verscheen van een rally. Een kenmerkende visuele feature was de gedeeltelijke matzwarte voorklep (nee, nee, dat mag je geen motorkap noemen). Ook het nummer (19) correspondeert met de 911 S van de East African Rally.

1974

In 1974 deed Porsche het een stuk beter. Sterker nog, het zag er lange tijd naar uit dat de 911 met Björn Waldegård achter het stuur de rally zou gaan winnen. Helaas gooide een kapotte draagarm roet in het eten. De reparatie kostte 72 minuten, waardoor ze de eerste plaats door hun vingers zagen glippen. Ook hier een nummer 19.

1978

Dan een iets meer legendarische livery. Uiteraard met de bekende Martini-striping. Daar kun je eigenlijk niet verkeerd mee gaan. Wederom probeerde Björn Waldegård de rally in Kenia te winnen. Wederom lag hij op schema om dat te doen en wederom reed hij (onder meer) zijn draagarmen aan gort. De nummer 14 is dan ook geen verwijzing naar Waldegård (die uiteindelijk P4 pakte), maar na Vic Preston die tweede werd.

Interesse? dan hebben we goed nieuws! Je kunt deze drie liveries nu bestellen via Porsche Exclusive Manufaktur. Mocht je al een 911 Dakar hebben besteld maar de livery zijn vergeten, geen nood. De 1971 en 1974 stickersets zullen later via Porsche Tequipment leverbaar zijn.

