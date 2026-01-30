Het Chinese origineel van Mazda is nu ook in Nederland te krijgen

Mazda krijgt geduchte concurrentie uit China.

Zoals je misschien hebt meegekregen levert Mazda tegenwoordig auto’s op Chinese basis. Zowel de Mazda 6e als de CX-6e zijn gebaseerd op Chinese modellen. Dat zijn auto’s die we hier niet kennen, maar helaas voor Mazda komt daar verandering in.

Moederbedrijf Changan heeft namelijk het merk Deepal gelanceerd in Nederland. De leveringen zijn nu officieel begonnen. Ze bieden om te beginnen twee modellen aan: de S05 en de S07. Die laatste is de auto waar de Mazda CX-6e op gebaseerd is. De S05 is een kleinere SUV.

Deepal S05

Om maar met de kleinste te beginnen: de S05 is een 4,6 meter lange crossover. Er is maar één accu, met een capaciteit van 68,8 kWh. Daarmee kom je tot 485 kilometer ver volgens de WLTP. Je kunt nog wel kiezen tussen achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. In beide gevallen heb je 272 pk op de achteras, met de AWD krijg je er nog 163 pk bij op de vooras. Snelladen kan met 200 kW. De S05 is er vanaf €38.990.

Deepal S07

Dan is er de S07, het broertje van de CX-6e. Deze is maar verkrijgbaar in één uitvoering. Deze heeft een 80 kWh accu die goed is voor 475 kilometer range. Het vermogen bedraagt 218 pk. Gek genoeg heeft de kleinere S05 dus de betere specs. De S07 kan ook maar half zo snel laden, met 93 kW. En daarvoor betaal je €45.990.

De hamvraag is natuurlijk: is de Deepal goedkoper dan zijn Mazda-evenknie. Dat kunnen we helaas nog niet vertellen, om de eenvoudige reden dat Mazda de prijs nog niet bekend heeft gemaakt. Ze worden nu dus afgetroefd door Deepal, want die is al wél te bestellen.