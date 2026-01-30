Het Chinese origineel van Mazda is nu ook in Nederland te krijgen

Mazda krijgt geduchte concurrentie uit China.
Zoals je misschien hebt meegekregen levert Mazda tegenwoordig auto’s op Chinese basis. Zowel de Mazda 6e als de CX-6e zijn gebaseerd op Chinese modellen. Dat zijn auto’s die we hier niet kennen, maar helaas voor Mazda komt daar verandering in.
Moederbedrijf Changan heeft namelijk het merk Deepal gelanceerd in Nederland. De leveringen zijn nu officieel begonnen. Ze bieden om te beginnen twee modellen aan: de S05 en de S07. Die laatste is de auto waar de Mazda CX-6e op gebaseerd is. De S05 is een kleinere SUV.
Deepal S05
Om maar met de kleinste te beginnen: de S05 is een 4,6 meter lange crossover. Er is maar één accu, met een capaciteit van 68,8 kWh. Daarmee kom je tot 485 kilometer ver volgens de WLTP. Je kunt nog wel kiezen tussen achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. In beide gevallen heb je 272 pk op de achteras, met de AWD krijg je er nog 163 pk bij op de vooras. Snelladen kan met 200 kW. De S05 is er vanaf €38.990.
Deepal S07
Dan is er de S07, het broertje van de CX-6e. Deze is maar verkrijgbaar in één uitvoering. Deze heeft een 80 kWh accu die goed is voor 475 kilometer range. Het vermogen bedraagt 218 pk. Gek genoeg heeft de kleinere S05 dus de betere specs. De S07 kan ook maar half zo snel laden, met 93 kW. En daarvoor betaal je €45.990.
De hamvraag is natuurlijk: is de Deepal goedkoper dan zijn Mazda-evenknie. Dat kunnen we helaas nog niet vertellen, om de eenvoudige reden dat Mazda de prijs nog niet bekend heeft gemaakt. Ze worden nu dus afgetroefd door Deepal, want die is al wél te bestellen.
Reacties
Johanneke zegt
Ik vind het zo triest van Mazda eh. Constant roepen dat touchscreens gevaarlijk zijn, reclames met oeh engineered in Japan dit dat kijk ons cool zijn. En nu domme chinese rebadges verkopen en overal een touchscreen in janken omdat die chinese auto’s dat ook hebben.
Robert zegt
Los nog van het feit dat een rijbereik van 485 resp. 475 km (WLTP) natuurlijk heel goed is… voor 2021.
PunicaOase zegt
Ja, en daarnaast van die amechtige motoren met dito versnellingsbakken en als ‘kers op de taart’ de verguisde CX60 :-(
Vraag me serieus af hoe lang Mazda het nog gaat volhouden.. in het buitenland zie ik ze minder en minder.. Design kan ik nog steeds wel waarderen.
Richmond zegt
Wat is er mis met de cx60?
mjpamsterdam zegt
Hoeveel merken uit China op de Nederlandse markt hebben we eigenlijk ? Ik heb het gevoel dat het er ondertussen 10-tallen zijn. En ze zien er allemaal hetzelfde uit.
PunicaOase zegt
Inderdaad veel.. je ziet ze alleen amper.. Veel associëren dat soort auto’s met paupers.. restwaarde en aftersales is een bijkomend raadsel.. Meeste leasemaatschappijen zitten er niet echt op te wachten.. Zal denk ik niet heel snel veranderen, maar wie weet als ze echt heel goedkoop worden en er wat langer zijn..
machielvdd zegt
Hier heb je de cijfers: https://www.autoblog.nl/nieuws/de-invasie-van-chinese-autos-in-nederland-zo-zit-het-echt-7202805
RazendeRichard zegt
Doet me denken aan de begindagen van Kia en Hyundai……
PunicaOase zegt
Mwah, toen ging het om slechts twee merken en het heeft best lang geduurd.. Vanaf het moment dat men wat langer garantie gaf trok men de eerste grotere groep mensen over de streep..