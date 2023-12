Huur een Mercedes SL voor de Mille Miglia voor €€€’s

Ja, een heleboel euro’s, maar dan ben je wel de man daar, als je met een Mercedes 300 SL meedoet aan de Mille Miglia.

We zijn nog aan het bijkomen van 2023, maar 2024 staat natuurlijk voor de deur. Alle jaarlijkse evenementen zullen weer voorbijkomen. Denk aan de 24 uur van Le Mans, Dakar, Indy 500, Autoblog Garage bureaustoeldragrace en natuurlijk de Mille Miglia.

Die laatste is weliswaar een sport, maar meer een beetje zoals ribbroeken en brogue schoenen ‘sportief’ zijn. Dat zijn van die feestjes waar kreeft en kip geldt als ‘vegetarisch’ en wijn, sherry en port zijn ‘alcoholvrij’. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij ook heel erg graag van die groep mensen deel wil uitmaken. Youp van ’t Hek kan dan ook over jou grappen maken.

Huur een Mercedes 300 SL voor de Mille Miglia

Er is goed nieuws, want dat kan en niet zo’n klein beetje ook! Er zijn meerdere manieren. Eentje is om een klassieker te kopen waarmee je aan de start kunt verschijnen. Maar het kan zo zijn dat je geen zin hebt om met je eigen auto mee te doen. Dan kun je opteren voor de nieuwe ‘1000 Miglia 2024’-actie van Mercedes-Benz.

Die hebben namelijk een pakket c.q. arrangement samengesteld. Het is een serieus cool en bijzonder concept, vandaar dat we het maar wat graag aan jullie vertellen, lieve lezers! Je kunt namelijk bij Mercedes een klassieke Mercedes SL Gullwing huren. Dan is een bijrijder die jouw assisteert (en in de gaten houdt waarschijnlijk) inbegrepen. Deze bijrijder is coureur van beroep, dus je hij kan je handige tips geven om de auto heel te houden.

Wat kost dat dan?

Uiteraard zit daar een prijskaartje aan. Mercedes vraagt 150.000 euro (voor belastingen) voor de service. In totaal zijn er drie 300 SL’s beschikbaar voor deze Mille Miglia. Wie de coureur in kwestie is, is ons niet bekend. Maar kijk uit: dat kan dus ook Nico Rosberg zijn.

Het kan ook zijn dat je al een Mercedes 300 SL hebt staan in je collectie en wil meedoen. Nou, dat kan ook. Voor deze mensen heeft Mercedes een onderhoudspakketje voor je. Dan leveren ze namelijk technische ondersteuning. Je gaat een 70 jaar oude auto flink op zijn staart trappen voor 1.600 km lang. Grote kans dus dat er wat kapot gaat.

Voor hen zijn er dus mogelijkheden dat Mercedes de auto rijdend voor je houdt. Let op: die 15.000 euro is een vanafprijs, niet de all-in prijs. Interesse? Je kan je registereen van 18 januari tot 15 februari. De Mille Miglia staat gepland voor 11 tot en met 15 juni.