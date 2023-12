Austin Yellow BMW M2 kan nu van jou zijn!

Maar clashen de Nederlandse platen niet met deze Austin Yellow BMW M2?

De kleur van een auto zegt heel erg veel wat de eigenaar vindt van de kleur van een auto. Zo kan het ondergetekende echt helemaal niets schelen welke kleur een auto is (vandaar de Mediterranblaue F31) en Machiel vindt het wél heel belangrijk, hij heeft namelijk een Z4 35is E89 in, eh, Mineralweiss.

Bij de BMW M2 heb je heel erg weinig keuze. Dat was bij de 1M het geval en bij de M2 eveneens. Je kon ze ook veel minder uitgebreid configureren. Dat is inmiddels met de nieuwste M2 al iets beter voor elkaar, maar in het begin kon je de M2 krijgen in wit, grijs, zwart of blauw. Met de Competition kwam daar Sunset Orange en Hockenheimsilber bij.

Austin Yellow BMW M2

Toch is de auto op de foto’s niet in een van die vijf tinten gespoten. Dat komt omdat de ENIGE uitzondering is op de regel. Het is namelijk een exemplaar gebouwd voor Michael Fux en hij wilde per se een heel erg bijzondere kleur: Austin Yellow. Nu had hij zich zelf de moeite kunnen besparen en gewoon een even zware BMW M4 Coupé kunnen kopen, waarbij die kleur gewoon beschikbaar was.

Normaal gesproken kost de BMW M2 Coupé in de VS 52.695 dollar (ja, echt), maar dit exemplaar was vanwege – onder andere – de exterieurkleur 114.995 dollar. Ouch. Nu staat de kleur de M2 ge-wel-dig. Het valt ons ook op hoe goed de F87 oud wordt en dat zeggen we echt niet alleen omdat collega @RubenPriest zo’n superdikke 2 Serie in de Autoblog Garage heeft staan.

Waar Ruben de ‘Competition’-variant heeft, is dit een normale M2. Dus niet met een N55 motor in plaats van de S55. De S55 heeft meer power (en meer tuningspotentie), maar de N55 klinkt beter en is met 365 pk precies krachtig genoeg.

Interieur mag er ook zijn!

Het exterieur is niet het enige bijzondere, dat is het interieur ook. Het is weliswaar zwart kippenleder (Dakota), maar wel met Austin-gele accenten. Denk bijvoorbeeld aan de stiksels, het stukje plastic op het sportstuurwiel en de behuizing van de binnenspiegel. Ook de stiksels van de vloermatten zijn geel. Cool!

Qua kilometers: er staat nog geen 55 km op de teller. De auto is dus in ontvangst genomen en vervolgens zijn ze er niet één keer meer door de McDrive gewenst. Dat is wel zonde. Maar ja, dat heeft als voordeel dat de auto in nieuwstaat verkeerd. De auto wordt binnenkort geveild door Mecum Auctions.

Er is geen estimate afgegeven, maar de consensus is dat de gele M2 minimaal gaat opbrengen wat Fux er in 2017 voor betaald heeft. Overigens had Fux er in 2020 al afscheid van genomen. Af en toe moet je gewoon je garage opruimen.