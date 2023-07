Vind deze gestolen Mercedes 280 SL Pagode

Hopelijk kunnen jullie ons helpen om deze gestolen Mercedes 280 SL Pagode terug te vinden.

Het is helaas weer eens zover. Een stel onverlaten zagen de nood om de auto van een ander te stelen. Het komt helaas veel te vaak voor dat we in de Autoblog mail berichtjes krijgen van mensen van wie hun auto ontvreemd is.

Vandaag is het helaas niet anders. Het gaat namelijk om een van de mooiste auto’s ooit gebouwd, de Mercedes-Benz Pagode van de W113-generatie, ook de de Pagode genoemd. De auto is van de grootouders van Autobloglezer Joost. De auto is gestolen bij Hotel Chateau St. Gerlach aan de Joseph Corneli Allee 1 in Valkenburg.

Omschrijving

De auto in kwestie is een Mercedes-Benz 280 SL uit 1968 (zoals wij een tijdje geleden ook reden) met het kenteken DR-80-60. Het betreft een stijlvol donkerblauw exemplaar met beige cabrioletkap. Het interieur is bekleed met beige leder, met houtinleg in de middenconsole. Op de rechterbalk van boven de vooras zie je het chassisnummer van de Mercedes-Benz SL zitten: 11304412000821.

Bijzondere kenmerken van de auto zijn de Amerikaanse knipperlichten (die niet functioneren). Ook bijzonder: het dimlicht is geel in plaats van wit. In het dashboard zitten twee gaatje, vanwege een penning die erop heeft gezeten.

Verdere kenmerken gestolen Mercedes 280 SL

Verdere kenmerken zijn wat roestplekjes en lakschade linksachter, boven het achterwiel.

Mocht jij deze auto gezien hebben of een andere tip hebben over deze auto, laat het ons dan weten via [email protected] Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de rechtmatige eigenaren terechtkomt. Alvast heel erg bedankt!