Huur geen auto in Italië. Ik herhaal, huur geen auto in Italië

Als je deze winter met het gezin richting de sneeuw wil, is één ding alvast glashelder: huur géén auto in Italië.

Je bent namelijk een dief van je eigen portemonnee. De jaarlijkse inventarisatie van autoverhuurtoko Enterprise laat zien dat de Italiaanse huurautomarkt rond de krokusvakantie volledig ontspoort. En dat heeft alles te maken met een evenement waar je als wintersporter misschien niet eens aan dacht. Namelijk de Olympische Winterspelen van 2026.

Tenminste. Ik neem aan dat je voor de lol op wintersport gaat en niet om medailles te scoren. Tenzij je een Olympiër bent en op dit moment dit artikel leest. Dan heb ik niets gezegd en wil ik je vooral veel succes wensen.

Het verhuurbedrijf keek naar de huurprijzen voor een week auto in de krokusvakantie (14 t/m 21 februari 2026), geboekt in december. Het referentiepunt: een middenklasse SUV of stationwagon, denk aan een Nissan Qashqai of Skoda Octavia Combi. Precies het soort auto dat je doorgaans tegenkomt tijdens skivakanties. Inclusief dakkoffer. Tenminste, als je naar St Moritz gaat om te wintersporten kom je andere auto’s tegen. Maar das een ander verhaal.

Kies gewoon voor Nederland

Goed nieuws is er ook. Frankrijk blijft namelijk de budgetheld van wintersportland. Vanuit Lyon of Grenoble huur je al ruim onder de 400 euro een geschikte auto voor een week. Ook Toulouse en Perpignan zitten op dat niveau. Duitsland doet het iets minder vriendelijk voor de portemonnee: München komt net boven de 400 euro uit. Zwitserland blijft Zwitsers duur. Genève en Zürich tikken vrolijk 550 tot 600 euro aan.

Overigens is het niet overal voordelig in Duitsland. Neem Friedrichshafen. Dat kleine vliegveld aan de Bodensee is dit jaar compleet van het padje af met een weekprijs van ruim 840 euro. Dat is 2,5 keer zoveel als vorig jaar. Waarom? Simpel: weinig aanbod, veel vraag. Dan krijg je dat.

Nederlanders kunnen het beste gewoon in Nederland huren. Met een weekprijs van 288 euro vanuit Amsterdam ben je letterlijk goedkoper uit dan waar ook. Gewoon instappen, sturen richting Alpen en klaar. Wel even doorrekenen hoe dat zit met benzine ten opzichte van vliegtickets en huren. Maar de kans is groot dat je inderdaad vanuit ons kikkerlandje het voordeligst uit bent.

Huurauto Italië en Oostenrijk tikken aan

De combinatie wintersport + Olympische Spelen blijkt funest voor je bankrekening voor de landen Oostenrijk en Italië. In Oostenrijk zien we al duidelijke verschillen: Salzburg is met 635 euro zelfs iets goedkoper dan vorig jaar, maar Innsbruck schiet omhoog naar bijna 900 euro.

Wat verder zuidelijker dan. Bergamo, Turijn en Milaan laten prijsstijgingen zien van 60 tot 80 procent ten opzichte van vorig jaar. Ja, de absolute prijs ligt nét onder Innsbruck, maar je betaalt daar alsnog de Olympische hoofdprijs.

Kortom: wil je besparen, huur in Nederland of kies slim je luchthaven. Of overweeg een alternatief. Als je zelf geen auto hebt even je matties appen. Maak er een gezellig uitje van en deel de kosten. Let wel op de winterbanden, een goede voorbereiding is wel zo prettig!