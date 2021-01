Huurauto's zijn steeds vaker elektrisch, dít is de populairste - Autoblog.nl

Waar Nederlanders steeds vaker een elektrische auto kopen of leasen, zijn nieuwe huurauto’s net iets minder vaak elektrisch.

De elektrische auto is in Nederland al jarenlang bezig met een flinke opmars. In 2020 was zelfs een vijfde van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch. Op de markt voor huurauto’s stijgt elektrisch eveneens, al blijft het nog relatief bescheiden als je kijkt naar alle nieuw verkochte auto’s. In 2020 kochten autoverhuurders namelijk 16.706 nieuwe auto’s, waarvan 7,7 procent elektrisch was. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.

Daarmee is het aandeel elektrische personenauto’s op de verhuurmarkt wel flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat bijna om een verdubbeling, naar ruim 7 procent. Dat is een groot verschil met het totale Nederlandse wagenpark, waarvan slechts 2 procent elektrisch is. Dit komt doordat verhuurders in 2020 veel auto’s met verbrandingsmotor hebben weggedaan. Het totale aantal huurauto’s nam namelijk met een zesde af, terwijl het aantal elektrische huurauto’s steeg met 36 procent.

Je denkt misschien dat dit uit ecologische overwegingen komt, wellicht is dit ook deels waar. De coronacrisis heeft hier echter een grotere rol in gespeeld. De vraag onder internationale reizigers daalde, door het thuiswerken namen we minder huurauto’s en we gingen minder of niet naar evenementen en uitstapjes. Veel verhuurbedrijven schroefden ‘vrijwel direct’ de omvang van hun huurvloot terug, schrijft BOVAG.

De twee bedrijven delen daarnaast welke vijf elektrische huurauto’s het populairst zijn. Het eerste dat opvalt is dat de naam ‘Tesla’ niet in dit lijstje voorkomt. Waarschijnlijk is de Model 3 net iets te duur voor autoverhuurders. De populairste is de Nissan Leaf (282 stuks), daarna komt de Volkswagen e-Golf (265 stuks), derde is de BMW i3 (214 stuks). Hekkensluiters zijn de Smart Fortwo (179 exemplaren) en de Škoda Citigo (158 auto’s).