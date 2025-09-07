Hybride 911 Turbo S is de krachtigste 911 ooit! [Video]

De 992.2 Turbo S is hier, met gloednieuwe hybride techniek.

In de line-up van de 992.2 ontbrak nog een belangrijke variant, of eigenlijk twee: de Turbo en Turbo S. Vandaag is het dan zover. Aan de vooravond van de IAA trekt Porsche het doek van de vernieuwde Turbo S. Qua uiterlijk is het een subtiele facelift, maar onderhuids zijn er wél grote vernieuwingen.

Elektrische turbo’s

De Turbo S is namelijk een hybride. De T-Hybrid-technologie werd voor het eerst geïntroduceerd op de 992.2 Carrera GTS, maar heeft nu ook zijn weg gevonden naar de Turbo S. Een belangrijk verschil is dat de Turbo S twee eTurbo’s heeft, waar de GTS er maar één had.

Dankzij een elektromotor kan de turbo elektrisch opspoelen, waardoor een turbogat definitief tot het verleden behoort. De eTurbo’s zorgen dus voor betere prestaties én een betere gasrespons. Terwijl dat nou niet bepaald zwakke punten waren van de 992 Turbo S. Ook leuk: de turbo’s kunnen weer energie terug leveren aan de accu, dus het werkt twee kanten op. Verder is er ook nog een elektromotor geïntegreerd in de PDK-bak.

Net zo snel als een Veyron

Dan de cijfers. Hou je vast: de 992.2 Turbo S heeft 711 pk en daarmee is het de krachtigste productie-911 ooit. Voor de facelift had de Turbo S 650 pk, dus dat is een plus van 61 pk. Het koppel bedraagt 800 Nm. De Turbo S heeft ook een lekkere koppelkromme, als je het nog zo kan noemen: het maximum koppel is beschikbaar van 2.300 tot 6.000 toeren.

Een sprintje van 0 naar 100 km/u neemt nu slechts 2,5 seconde in beslag. Om dat even in perspectief te plaatsen: dat is even snel als een Bugatti Veyron of een Ferrari SF90. Je kunt dus doodleuk auto’s met 1.000 pk bijhouden. Op de sprint in ieder geval. De (begrensde) topsnelheid van de 992 Turbo S is juist iets lager geworden: 322 km/u in plaats van 330 km/u. Dat heeft te maken met de banden.

Een Turbo S is natuurlijk geen GT3, maar ook op het circuit staat deze auto z’n mannetje. Porsche heeft al een tijd genoteerd van 7:03.92 op de Nordschleife, 14 seconden sneller dan de 992.1 Turbo S. Ondanks de hybride componenten is de vernieuwde Turbo S ook maar 85 kg zwaarder.

Uiterlijk

Voor de spotters: hoe kun je de 992.2 Turbo S herkennen? Het makkelijkste herkenningspunt zijn de verticale louvres in de voorbumper, die we ook al bij de GTS zagen. Deze zijn actief en gaan dus open en dicht, afhankelijk van de koelingbehoefte. Ook de spoiler en de diffuser vallen onder de noemer actieve aerodynamica. Aan de achterkant zijn er verder nog wat subtiele wijzigingen, zoals de achterlichten en de uitlaten.

Porsche toont ook meteen de cabrioversie. Als je je afvraagt waarom de onderstaande cabrio er dikker uitziet dan de coupé: deze heeft de optionele Aerokit. Die was ook al leverbaar op de 992.1 en de 991.2. Met de Aerokit heeft de extra flapjes aan de spoiler en aan weerszijden van de voorbumper. Scheelt je weer een bezoekje aan TechArt.

En de Turbo dan?!

Tot slot nog één vraag: waar is de Turbo? Die was nogal overbodig geworden, omdat iedereen en z’n moeder koos voor de Turbo S. Daar heeft Porsche echter wat op bedacht. De nieuwe Turbo krijgt naar verluidt een ander recept dan de Turbo S: geen hybridemeuk (even oneerbiedig gezegd), wél een handbak. Maar dat is allemaal nog niet officieel.

De 992 Turbo S is in ieder geval meteen te bestellen, al hebben we op het moment van schrijven we nog niet de prijzen. Die zullen we z.s.m. toevoegen aan het artikel.

Vergeet niet de video te kijken waarin Wouter nog dieper ingaat op alle details van de 992.2 Turbo S!