Deze überzeldzame Ferrari staat sinds vorige week op kenteken

Een heuse SA Aperta op kersvers kenteken.

Vorig jaar schreven we over een Nederlandse Ferrari SA Aperta die pas na 8 jaar voor het eerst gespot werd. Nu is er een nieuw exemplaar op kenteken gezet en die is aanzienlijk sneller gesignaleerd. Nog geen twee weken na registratie mogen we deze auto al verwelkomen op Autoblog Spots, met dank aan @zuidlimburgspotter.

Officieel heet deze auto Ferrari SA Aperta (zonder 599 dus), maar het moge duidelijk zijn dat dit een 599 is. De SA Aperta is een zeer exclusieve cabrioversie van de 599. Van deze auto zijn niet meer dan 80 exemplaren gebouwd.

Normaliter rondt Ferrari hun oplages nooit af op hele getallen, maar dit getal was een verwijzing naar het 80-jarig bestaan van Pininfarina. Dat is ook waar de letters SA vandaan komen: die verwijzen naar Sergio en Andrea Pininfarina.

Voor deze zeer beperkte oplage had Ferrari niet de moeite genomen om een elektrische dakconstructie te ontwikkelen. Handjes uit de mouwen dus. De SA Aperta heeft een softtop die je handmatig moet verwijderen en opbergen in de kofferbak. Zoals je kunt zien op de foto’s ontbreken in open toestand ook de achterste ruitjes. Die zitten vast aan het dak en verdwijnen mee de kofferbak in.

In technisch opzicht is de SA Aperta meer verwant met de 599 GTO dan met de reguliere 599 GTB Fiorano. Zowel de 670 pk sterke V12 als de bak zijn identiek aan de GTO. In combinatie met het open dak is dat natuurlijk een pretpakket van jewelste. We zijn buitengewoon jaloers op de nieuwe eigenaar.

Dit nieuwe exemplaar voor Nederland heeft volgens de RDW een catalogusprijs van €454.206. Als je de auto destijds voor dat bedrag hebt gekocht ben je spekkoper. De huidige marktwaarde ligt namelijk boven de miljoen. Tel uit je winst!

Strikt genomen is deze auto niet helemaal in het wild gespot, want het was een deelnemer aan de Tour de Mestreech. Maar dat zien we even door de vingers. Deze auto is te bijzonder om niet uit te lichten.

