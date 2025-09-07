Skoda Epiq – jouw eerste elektrische auto

Leg je broodtrommel even weg en lees je even in de Skoda Epiq.

Formeel is het nog een showcar, dus de Tsjechen beloven niet dat de Epiq zo de showroom uit gaan rollen. De Skoda Epiq is echter wel een voorproefje van een volledig elektrische stads-SUV cross-over die in 2026 in productie gaat. En ja die wordt kleiner en dus ook betaalbaarder dan de Skoda Elroq en Enyaq.

Nieuwe designtaal

Dit is wel weer een gevalletje beetje zwanger, want delen van deze designtaal kennen we al. De Epiq is echter het eerste model dat Škoda’s Modern Solid designtaal volledig adopteert. Zoals het zelf zien, is het een modern minimalistisch exterieur design met een functioneel interieur.

De cijfers dan

Wil je eerste de bagageruimte of de beoogde elektrische range weten? Skoda weet namelijk al te melden dat de Epiq 475 liter bagageruimte, dat is 5 liter meer dan de Elroq. De Epiq wordt 4,10m lang en moet plaats bieden aan vijf volwassenen. Het Autoblog videoteam gaat het straks voor jullie verifiëren.

De nieuwe elektrische compacte Skoda wordt op het MEB-Small platform gebouwd. Dat betekent onder meer dat de aandrijving via de voorwielen gaat. Over accu groottes melden ze nog niet, maar een actieradius tot 425 km moet het zijn. Dat maakt het geen wintersportbeuker, dus dan ga je maar het vliegtuig naar de Alpen.

Simply Clever

Sexy is het niet, maar Skoda zet weer vol in op praktische bruikbaarheid. De beloofde tassenhaken zijn wellicht nog in te zetten voor je hobbies die je niet deelt met je collega’s. De eventuele benodigde accessoires kunnen mooi in de verborgen vakken onder de vloer.

De interieur strategie is Skoda Mobile First, maar vervolgens beginnen ze over fysieke knoppen, haptische scrollwielen. Die zien we juist niet meer zoveel over mobieltjes, maar in auto’s hebben we ze graag.

Wanneer komt de Skoda Epiq?

De Epiq debuteerde vandaag samen met de andere modellen uit de Electric Urban Car Family van de Volkswagen Groep tijdens een media-event voorafgaand aan de IAA Mobility in München. Al die “kleintjes gaan straks gezamenlijk worden gebouwd in de in de Volkswagen Navarra-fabriek in Spanje.

De productieversie van de Škoda Epiq beleeft medio 2026 zijn wereldpremière. Over 4 tot 16 maanden dus, wat ook weer niet heel erg concreet is. Blijf onze site maar in de gaten houden, dan weet je het als eerste.

Wat kost de Skoda Epiq

De vanafprijs van het toekomstige productiemodel wordt naar verwachting vergelijkbaar met die van zijn Škoda-tegenhanger met verbrandingsmotor, de Kamiq. Voel vooral al voorbehouden die er toch in zitten. Er is ook wel een prijs van 25k gecommuniceerd, maar de Kamiq kost 30k. Linksom of rechtsom wordt de Epiq de meest betaalbare elektrische auto in Škoda’s gamma wordt, de elektrische Citigo is al een tijdje verdwenen.