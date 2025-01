Hyperactieve flitspaal flitst letterlijk iedereen die voorbijkomt

Ook als je je netjes aan de snelheid hield, flitste deze paal

Het lijkt erop dat deze flitspaal een voorproefje neemt op de aanstaande flitsmarathon. Op TikTok deelt iemand met de naam Hekheid een video waarin een overenthousiaste flitspaal alles en iedereen flitst die voorbijrijdt. Of je nu te hard rijdt of te zacht: het apparaat zet je op de foto.

Om de proef op de som te nemen, rijdt de Tiktokker als bijrijder langs de plaats delict. Een stuk voor de flitser werd aan de weg gewerkt, waardoor de maximumsnelheid daar omlaag ging. Maar de cameraman toont ook dat er genoeg borden staan na de wegwerkzaamheden die aangeven dat je weer 90 km/u mag. Ondanks dat de twee met, naar eigen zeggen, 78 km/u voorbij de flitskast komen, reageert de paal alsnog en maakt een foto.

Wat is er aan de hand?

De overijverige paal staat in Lapscheure dat net over de grens tussen Nederland en België ligt. De politiechef van de eenheid Damme/Knokke-Heist geeft tekst en uitleg: ”Om de zoveel tijd worden de flitspalen opnieuw geijkt. Dat betekent dat de snelheidslimiet opnieuw wordt ingesteld. Dat gebeurt door een externe firma. Maandag namiddag kwam de firma in Lapscheure langs om de camera langs de Natiënlaan opnieuw te ijken, maar daar liep het mis.”

De snelheidslimiet langs die weg ligt op 90 kilometer per uur, maar de limiet werd lager ingesteld. Daardoor werd iedereen die voorbijreed de flitspaal reed geflitst. ”Op basis van enkele meldingen heeft het bedrijf dinsdagavond het probleem opgelost. Vanochtend hebben we alles nog eens nagekeken, en de paal werkt nu weer zoals het hoort”, aldus de korpschef.

Bestuurders die gepakt zijn door de verkeerde ingestelde paal hoeven niet bang te zijn voor een rekening. Iedereen die onterecht geflitst is door de flitspaal krijgt geen boete. Blijf voorlopig nog wel extra alert op je snelheid in België, want er is nog steeds een groot aantal trajectcontroles actief.