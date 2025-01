Ga NIET met deze elektrische Volvo op wintersportvakantie

Snelwegkilometers afleggen in de kou vindt je Volvo maar niets.

Elektrische auto’s jokken over hun rijbereik. Dat bewees een eerder onderzoek al. Ergens ook wel logisch. Waarom zou je als automerk de maximale actieradius lager willen communiceren dan wat in perfecte omstandigheden haalbaar is? Niet gek dus dat als je nog een extra vijand van de EV toevoegt, dat de range wederom niet overeenkomt met het opgegeven getal. Hoeveel de actieradius afwijkt, dat is wel verschillend per model. Vandaar dat je beter niet met de elektrische Volvo EC40 op wintersportvakantie kunt gaan.

De Duitse ADAC onderzocht hoeveel de actieradius terugloopt als een EV niet alleen in de winter rijdt, maar dat ook nog eens constant moeten doen op de snelweg. Voor de test werd een route over de Duitse A9 uitgestippeld van München naar Berlijn.

De Duitse Wegenwacht-evenknie ging niet zelf met een stel EV’s de weg op, maar simuleerde de test. Hierbij zijn factoren als hoogteverschillen en ”realistische verkeersomstandigheden” meegenomen. Je zou zeggen dat dat neerkomt op om de haverklap een baustelle tegenkomen.

De EV’s van het onderzoek

Alleen elektrische auto’s met een minimale range van 500 kilometer mogen meedoen aan het experiment. ADAC heeft 25 auto’s gevonden diehieraan voldoen. Het gezelschap bestaat uit prijzige EV’s als de Lucid Air en Lotus Emeya, maar ook de Tesla Model 3 en BYD Seal mogen meedoen.

Alle EV’s reden met dezelfde snelheid (gemiddeld 111 km/u) en stonden nooit in de file. Niet echt een realistische situatie en bovendien ongunstig voor de range van de EV’s. Voor een file moet je remmen en win je energie terug. We nemen het mee in onze conclusies.

En de winnaar is…

De elektrische auto’s deden er gemiddeld vijf uur en een kwartier over om de 582 kilometer tussen München en Berlijn af te leggen. Slechts één elektrische auto wist het te halen zonder laadpauze. Dit is de Mercedes EQS 450+. Doet die elektrische S-klasse toch nog iets goed voor zijn afscheid.

Volgens de WLTP-berekeningen heeft de EQS aan range van 817 kilometer. Daarmee zou die tweede eindigen op basis van de WLTP. In de test had de EQS nog 18 kilometer over toen hij bij de finish kwam. De nummer 1 volgens de WLTP – de Lucid Air Grand Touring – hield na 518 kilometer op, terwijl zijn beschreven actieradius 839 kilometer betreft.

Verder moesten vijf elektrische auto’s maar één keer stoppen, negen EV’s stopten twee keer en maar liefst acht auto’s moesten drie keer aan de laadpaal staan om van München naar Berlijn te komen.

Tegenvallers

Er zijn een heleboel EV’s die dramatisch presteren tijdens de proef. We pikten al de EC40 eruit. Die zou 518 kilometer ver kunnen komen. In de test haalt de Volvo maar 285 kilometer met een volle batterij. Het grote verschil is mede te danken aan het verbruik. Onder normale omstandigheden verbruikt de EC40 16,6 kWh per 100 kilometer. Bij winters weer op snelweg? 30,3 kWh per 100 kilometer. Bijna het dubbele dus!

Ook het broertje Polestar 2 doet het niet geweldig qua verbruik. Er ging 25 kWh verloren na 100 kilometer in plaats van 15,4 kWh. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De Tesla Model 3 (21 kWh i.p.v. 12,5), de Ford Capri (24 kWh i.p.v. 13,3) en de Renault Scenic E-Tech (29,8 kWh i.p.v. 17,7): allemaal verbruikten ze stukken meer dan opgegeven.

Wat nog verder opvalt, is hoe dicht de Nio ET5 bij zijn opgegeven cijfertjes blijft. Het verbruik is maar met 2 kWh per 100 kilometer gestegen en de totale actieradius nam slechts met 112 kilometer af. Bekijk hieronder het complete lijstje met geteste EV’s, hun WLTP-actieradius en de range die uit het onderzoek kwam.

Actieradius van EV na rit op de snelweg in de winter