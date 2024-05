Overspannen flitspaal tijdelijk op non-actief

Een flitspaal langs de A16 had het zo druk dat hij tijdelijk is uitgezet. De overspannen flitspaal kon de werkdruk niet meer aan.

Iedereen die wel eens rondom Rotterdam rijdt weet dat er flink aan de weg wordt gewerkt overal. Zo ook bij Knooppunt Terbregseplein waar over de A16 een compleet viaduct wordt vervangen en herbouwd.

Hier geldt momenteel een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Voor de veiligheid en om die gereduceerde snelheid af te dwingen heeft de popo een flexflitser geplaatst. Dat is een tijdelijke verplaatsbare flitspaal zoals op de foto hierboven (andere locatie). Die wordt ingezet om snelheidsovertredingen te bestraffen op wisselende locaties.

Overspannen flitspaal

Het aantal overtredingen was in dit geval echter zo hoog dat de arme flitspaal het werk niet aan kon. Om te voorkomen dat de paal letterlijk een burn out kreeg heeft het OM daarom de paal tijdelijk uitgezet zo meldt RTV Rijnmond. Kennelijk is duizenden overtredingen in zeer korte tijd ook voor een automatische agent teveel om te verwerken.

De paal werd op 1 mei neergezet en niet voor niks dus. Het aantal overtredingen was hoger dan verwacht en de paal kon het dus niet aan. De afgelopen tijd heeft de paal uitgebreid therapie tests ondergaan en sinds afgelopen maandag doet ie het weer.

Boetes kwijtgescholden

Fijn dat ze het nu al melden. Voordeel is wel dat als de betreffende flitspaal jouw nummerbord op de gevoelige plaat heeft gezet voor 27 mei, je de boete niet thuisgestuurd krijgt.

Kom je toch maar goed weg. Als het goed is heeft Rijkswaterstaat inmiddels voor extra 70 borden gezorgd en moet iedereen nu aan de aangepaste snelheid gewend zijn.

Voor verdere verdieping rondom de flexflitsers van het OM, we schreven er al eerder over.