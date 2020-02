De nieuwe Hyundai i20 is helemaal officieel

De Hyundai i20 is vooral heel erg blauw. En heel erg nieuw.

De nieuwe Hyundai i20 is hipper dan ooit. Wie had dat gedacht? De vorige twee generaties Hyundai i20 waren hele doorwrochte auto’s. Betrouwbaar, praktisch, goed geprijsd, lekker lange garantieperiode. Heel erg keurig, maar niet spectaculair. Op zich een logische keus van Hyundai: want de auto kent zeer solide verkoopcijfers.

Solide

Al jarenlang weet de Nederlandse importeur er minimaal 2.000 exemplaren per jaar van te verkopen. Natuurlijk loopt het ieder jaar iets terug, maar het zeer beperkte verval is opmerkelijk. In het eerste volle jaar werden er iets meer dan 2.700 van verkocht, afgelopen jaar waren het er nét geen 2.000. Keurig.

De nieuwe Hyundai i20 is een stuk moderner dan voorheen. Niet dat het oude model verouderd was, met met de scherpe lijnen, de two-ton kleurstelling (optioneel) en guitige wielen staat er een gave auto. De auto is ontworpen volgens de nieuwe design huisstijl van Hyundai: Sensuous Sportiness. Mocht de auto je enigszins bekend voorkomen, enkele afbeeldingen konden we eergisteren laten zien.

Iets gegroeid

De nieuwe Hyundai i20 is ietsje gegroeid in de breedte (1,75 meter) en hoogte (1,45 meter), maar niet in de lengte (4,04 meter). De wielbasis is 2,58 meter lang. De bagageruimte bedraagt 351 liter, dat is 25 liter meer dan voorheen. In het interieur heb je in deze Polo-killer dus iets meer ruimte dan voorheen. Dat niet alleen, er is ook veel meer luxe mogelijk. Denk aan diverse connectiviteitsvoorzieningen met een nieuw 10,25 inch groot touchscreen én een even groot digitaal instrumentencluster. De Hyundai i20 is standaard voorzien van Bluelink, waar alle connectiviteitsdiensten onder vallen. Een Bose geluidsinstallatie behoort nu ook tot de opties. Apple CarPlay, Android auto en een draadloze smartphone laadfunctie behoren ook tot de mogelijkheden.

Motoren

Er zijn vier verschillende motoriseringen leverbaar in de nieuwe Hyundai i20. Het begint met een relatief eenvoudige 1.2 MPI viercilinder met 84 pk en 118 Nm. Deze heeft standaard een handgeschakelde vijfbak. Een stapje daarboven staat de 1.0 T-GDI driecilinder turbo met 100 pk en 172 Nm. Deze is ook verkrijgbaar met 48V-generator. Er is keuze uit een versie met 100 pk en 172 Nm of 120 pk en 200 Nm. De T-GDI uitvoeringen hebben een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Prijzen en exacte uitvoeringen die naar Nederland komen worden te zijner tijd bekendgemaakt.