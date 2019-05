Hyundai gaat samen met Rimac sportauto’s maken

Een partnerschap die gepaard gaat met investeringen van tientallen miljoenen euro's.

Het Kroatische Rimac Automobili (Rimac) is inmiddels een gevestigde orde binnen de industrie. Zelf zijn ze nog wat op de achtergrond met hun eigen auto’s, maar achter de schermen doen ze al veel voor bekende autofabrikanten zoals bijvoorbeeld Aston Martin en Porsche.

De technologie die Rimac in huis heeft trekt de interesse van fabrikanten over de hele wereld. Zo ook Hyundai. De Zuid-Koreanse autobouwer kondigt samen met Rimac aan dat er een partnerschap is afgesloten. De technische samenwerking moet sportieve elektrische auto’s teweeg brengen. Hyundai Motor investeert 64 miljoen euro in Rimac. Kia Motors, onderdeel van de Hyundai Motor Group, investeert 16 miljoen euro in het Kroatische bedrijf.

Met de lancering van het N-label legt Hyundai meer dan ooit tevoren de focus op sportiviteit. Door twee volledig elektrische sportauto’s te ontwikkelen willen de Koreanen nog een stapje verder gaan. Onder dat N-label moet er met hulp van Rimac een elektrische sportauto en een elektrische ‘high-performance’ auto gaan komen. Beide auto’s moeten in 2020 gepresenteerd gaan worden. Het is afwachten waar de twee partijen mee gaan komen.

Rimac is an innovative company with outstanding capabilities in high-performance electric vehicles. Its startup roots and abundant experience collaborating with automakers combined with technological prowess makes Rimac the ideal partner for us. We look forward to collaborating with Rimac on our road to Clean Mobility. – Euisun Chung, Executive Vice Chairman Hyundai Motor Group