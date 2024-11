Hyundai doet een GT3 RS met de Elantra N

In 2024 zijn idioot grote vleugels op straatauto’s doodnormaal, zo ook op deze Hyundai Elantra N.

Nee, de 911 GT3 RS ziet er nog steeds niet uit. Op een circuit mag het nog, maar op de openbare weg ziet die achtervleugel er vrij belachelijk uit. Laat staan in een drukke winkelstraat. Andere merken lijken echter afgekeken te hebben bij Porsche, want Hyundai doet een vergelijkbare truc met de Elantra N.

Alsof we 20 jaar terug in de tijd gaan naar de Fast & Furious films, met een dikke vleugel op een Volkswagen Jetta jonge! Misschien dat deze Hyundai Elantra N TCR Edition een plekje mag in de nieuwste Fast & Furious film, want qua looks past de Zuid-Koreaan er heel goed tussen. Vroeger noemden we dit een ricer, vandaag de dag kan het gewoon.

De TCR Edition is inderdaad een speciaaltje om de Elantra N in het zonnetje te zetten. Hyundai heeft daadwerkelijk een touring car op basis van de Elantra, dus zo’n TCR speciale editie is niet compleet belachelijk. Je trekt er in elk geval de aandacht mee!

Naast die enorme achtervleugel lanceert Hyundai deze Elantra N met 19 inch gesmeden velgen, N Performance remmen en natuurlijk een speciaal setje stickers. In het interieur zit een alcantara stuur, Performance Blue accenten, blauwe gordels en een 12 uur markering op het stuur. De auto is uitgerust met een 280 pk en 393 Nm sterke 2.0 viercilinder turbomotor.

Elantra N TCR

Fans van Hyundai moeten afreizen naar Zuid-Korea om deze Elantra N TCR Edition in het echt te bewonderen. Het merk lanceert deze editie namelijk voorlopig exclusief voor de thuismarkt. De kans bestaat dat ze hem ook gaan aanbieden in de Verenigde Staten. Hier in Nederland is de Elantra nooit geleverd, dus deze speciale editie komt ook niet naar ons toe. Gelukkig hebben we andere hete N-modellen om uit te kiezen.