Duitsland wil jongeren in EV lokken met gratis geld

Koop je als jonkie een EV? Dan krijg je € 6.500 van de staat.

Het leven is duur voor jongvolwassenen. Waar twintigers vroeger zonder teveel gedoe een dikke hypotheek konden afsluiten, is de jeugd van tegenwoordig bijna verplicht om te daten voordat ze een huis kunnen kopen. Om jongeren in Duitsland een steuntje in de rug te geven, wil de auto-organisatie Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) een speciale EV-subsidie voor de jongelui.

Net als in Nederland zijn de Duitse jongeren geïnteresseerd in elektrisch rijden, maar volgens ZDK-voorzitter Arne Joswig hebben deze mensen niet het geld om een EV te kopen. “Gerichte steun aan jonge bevolkingsgroepen kan effectief helpen nieuwe koperssegmenten voor elektrische voertuigen te openen, de acceptatie van deze aandrijftechnologie naar een bredere basis te vergroten en zo de elektrische markt de broodnodige impuls te geven”, voegt hij toe.

EV-subsidie in Duitsland

Een financiële impuls is inderdaad nodig. Vorig jaar was 18 procent van de nieuwverkochte auto’s in Duitsland volledig elektrisch. Hier in Nederland was dat ruim 30 procent. Daar kwam eind vorig jaar nog bovenop dat de EV-subsidie in Duitsland stopte. De regering had een gat in de begroting te vullen en gebruikte daarvoor het overgebleven geld voor EV-subsidies.

Toch had het staatsgeld wel nut voor de verkoop van elektrische auto’s. Volgens het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek is de vraag naar voertuigen met verbrandingsmotor merkbaar verminderd ten tijde van de EV-subsidie.

Voor wie en hoeveel subsidie?

Het plan van de organisatie is om stagiairs, studenten en jonge professionals tot 29 jaar te ondersteunen. Ook jonge gezinnen met minderjarige kinderen maken aanspraak op de geplande subsidie. Er moet in totaal € 500 miljoen komen voor het plan. Uit deze pot moeten subsidies komen voor de komende drie jaar. Per jaar worden de subsidies verlaagd.

In het eerste jaar kunnen jongeren volgens het plan aanspraak maken op maximaal € 6.500. Deze subsidie geldt alleen voor nieuwe EV’s die maximaal € 45.000 kosten. Voor dat geld heb je in Duitsland bijvoorbeeld een ID.3 Pro S. Voor gebruikte auto’s tot € 30.000 krijgen jongeren € 3.250 van de overheid. Met dat bedrag kun je op de Duitse tweedehandsmarkt al prima een Tesla Model 3 Performance of een Mini Cooper SE scoren.

Het Duitse plan ligt nu bij de regering aldaar. Als de Duitse overheid graag wat meer EV’s op de autobahn wil zien, wordt het tijd voor actie. Zeker als het EV’s moeten zijn die in eigen land geproduceerd zijn.