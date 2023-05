TikTok challenge kost Hyundai en Kia een godsvermogen

Leuk man TikTok! De ‘leukste’ TikTok challenge die een Hyundai of Kia stelen betekent gaat nu voor de merken flink in de papieren lopen.

TikTok is hip, TikTok is leuk! Informatie delen via internet en socials is vet handig. Informatie kan via the interwebs als een lopend vuurtje verspreid worden. Het nadeel van het internet is dat informatie als een lopend vuurtje verspreid kan worden.

(Auto)nieuws en alles wat je snel wil weten zit tegenwoordig letterlijk aan je vingertoppen. Trends verspreiden zich echter ook zo snel. Iets waar de huidige jongste generatie veel vanaf weet dankzij de vele TikTok-trends.

Goed, een geinig dansje doen omdat je klasgenoot dat ook deed, dat hoeft geen gigantisch probleem te zijn. Het wordt pas een probleem als een misdaad zich verspreid over het internet, zoals de Kia Boyz Challenge.

Deze iets te hippe challenge in TikTok-land gaat de Koreaanse merken Kia en Hyundai een hele smak met geld kosten, nu zowel verzekeraars als autobezitters geld willen zien voor hun op TikTik gejatte auto.

Kia Boyz Challenge

Om gespuis-in-de-dop niet te laten denken dat wij meewerken aan deze trend, leggen we het even zo beknopt mogelijk uit. De Kia Boyz Challenge was het resultaat van de ontdekking dat je Hyundais (en dus de vrijwel identieke Kia‘s) makkelijk kunt jatten. Een auto starten is namelijk lastig zonder sleutel, maar met niet veel meer dan een schroevendraaier en/of een USB kabel kon je het sleutelgat omzeilen en de auto probleemloos starten.

Vervolgens kon je gewoon lekker joyriden in iemand anders zijn of haar Kia met natuurlijk bonuspunten als je alle domme perikelen filmt en op TikTok zet. Nog meer bonuspunten als je als een malloot door het verkeer raast en de auto beschadigt dan wel total loss rijdt. Het is immers toch niet jouw auto en een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkel je pas op latere leeftijd.

Startonderbreker

Het probleem is van een beste omvang. Omdat het gaat om ALLE auto’s van meerdere generaties Kia en Hyundai -en de media tegenwoordig zo positief is over de Koreanen dat ze als warme broodjes verkopen- zijn er naar schatting 8,3 miljoen auto’s die je op deze manier kunt jatmozen.

Het gaat om Hyundai modellen uit 2016-2021 en bepaalde Kia modellen die tussen 2011 en 2021 zijn gemaakt. Deze Hyundais en Kia’s zijn gebouwd zonder startonderbreker. Het sleutelgat is de enige beveiliging, maar die kun je er dus afslopen. Een startonderbreker was niet verplicht in de tijden van de typegoedkeuring voor de getroffen Hyundai-modellen en dus werd daar geld op bespaard.

Verzekering

Mocht iemand zijn Kia of Hyundai verliezen aan een eencellige die beroemd wil worden op TikTok, dan moet de verzekering bijspringen. En die verzekeraars hebben daar flinke kosten aan, want de schade aan de startonderbreker alleen al kan een reparatie van duizenden dollars opleveren. Als iemand zijn hele auto kwijtraakt, moet er soms wel 20 tot 30 duizend dollar uitgekeerd worden.

Verzekeraars schatten dat er al zo’n 300 miljoen dollar is uitgekeerd. Die verzekeraars zijn er dan ook goed klaar mee. Meer dan 65(!) verzekeraars in de VS, waaronder de drie grootste, hebben de handen ineen geslagen om Hyundai voor de rechter te slepen.

Gefikst

Als het goed is, heeft Hyundai het probleem heden ten dage gefikst. Niet alleen omdat er een startonderbreker in zit, maar ook omdat de Kia Boyz Challenge niet mogelijk is als de auto een keyless-start systeem heeft. Ook is er software toegevoegd die herkent of de sleutel in het sleutelgat zit.

Dit lost het hele probleem helaas niet op, want niet alle auto’s hebben deze software of kunnen deze software krijgen. Nog steeds zijn er dus veel Hyundais en Kia’s die nog net niet met een uithangbord staan te wachten om gestolen te worden. De verzekeraars klagen Hyundai aan omdat ze de bui al zien hangen: dit gaat nog veel meer geld kosten.

Ford Pinto’tje

Hyundai moet dus volgens de aanklacht ten minste de opgelopen schade vergoeden aan de verzekeraars en idealiter nog een beetje erbij, het blijft de VS. De ideale oplossing zou natuurlijk zijn om een gigantische terugroepactie in gang te zetten en elke oude Hyundai met een startonderbreker uit te rusten.

Dat gaat het merk naar schatting zo’n vijf miljard kosten, waardoor 600 miljoen ineens zakgeld lijkt. Het lijkt dus een Ford Pinto’tje te worden: Hyundai betaalt liever de schadevergoeding als geneesmiddel dan dat ze het probleem voorkomen. Dat maakt de uitkomst van de rechtszaak interessant.

Kia en Hyundai klanten

Niet alleen verzekeraars willen knaken zien, ook de eigenaren van de auto’s zelf. De Koreaanse merken hebben met de berijders gewerkt aan een schikking. Dan gaat het om mensen die hun geliefde auto total loss terugkregen, maar ook geluksvogels die nooit met diefstal te maken hebben gehad, maar wel een auto uit de betreffende generatie in bezit hebben.

Met de voorgestelde schikking die overeengekomen wordt is een bedrag van meer dan 200 miljoen dollar gemoeid, maakt het advocatenkantoor Hagens Berman bekend. Dit kantoor vertegenwoordigt de autobezitters.

In de tussentijd, kinderen: doe iedereen een lol en volg TikTok trends op zoals gekke dansjes. Maar blijf van de Hyundai van je buurman/vrouw af.

(via Automotive News)

Dit artikel heeft een update gehad op basis van nieuwe informatie