Ook Seat laat zich verleiden tot die Black Friday ellende

Als ik ergens een oprechte pleurishekel aan heb, is het wel aan de ontelbare ‘Black Friday’ reclame. En nu hebben zelfs de autofabrikanten zich daartoe verlaagd. Foei!

Niet alles wat uit Amerika komt is goed. In tegendeel zelfs. Ik noem een McDonalds, Kim Kardashian, of Honey Boo Boo. Of wat te denken van de donut, de spijkermatten die de politie gebruikt, BLM, Megan Rapino, of Nike.

Maar wat nog slechter is dan al deze zaken bij elkaar is de traditie van Black Friday. Een naam die voor sommigen een trigger is om excuses en herstelbetalingen te eisen, maar da’s een heel ander verhaal. Nee, Black Friday is traditioneel het begin van ’the holiday season’.

Deze dag valt na Thanksgiving, dat op de vierde donderdag van november gevierd wordt. Black Friday wordt zoals gezegd beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Er wordt met hoge kortingen geadverteerd om klanten te lokken. Heel wat winkels gaan al vroeg in de ochtend open en klanten staan vaak uren in de rij tot de winkels open gaan.

En die ellende hebben wij nu ook in Nederland

Op zich was het geen probleem toen die ellende zich enkel afspeelde aan de andere kant van die brede en diepe plas, maar het is helaas ook hier een begrip geworden. Al maanden van tevoren zien we de reclames op tv en voor het eerst heeft zich ook een autofabrikant zich in deze gekte gemengd. Seat.

En je zou denken, dat worden een heleboel mooie nieuwe zwarte Seats op de wegen. Maar nee hoor. Dat mag niet. Seat zelf zegt er zelf het volgende over.

Particuliere klanten krijgen van 24 t/m 27 november 2022 bij aankoop van hun SEAT een gratis upgrade naar hun favoriete lakkleur , zolang het maar geen zwart is. Dat maakt het kiezen voor de sportieve Ibiza in de metallic kleur ‘Desire Red’ of de Arona in de metallic kleur ‘Saphire Blue’ tijdelijk nóg aantrekkelijker. Het Beat Black Friday-voordeel voor de consument loopt al gauw op tot honderden euro’s. Seat doet wel, maar ook niet aan Black Friday

Seat , hou je gewoon bezig met auto’s verkopen

En daar wringt hem de schoen, beste lezers. Mijn favoriete kleur voor een auto is zwart. Maar dat mag dus niet met deze actie. Tuurlijk mag ik wel gewoon een zwarte kopen, maar dan voel ik me achtergesteld ten opzichte van de mensen die wél van de actie gebruik hebben gemaakt.

Nou, ik ga de ombudsman, vrouw, non-binair inschakelen om deze schande een halt toe te roepen. Wat nou inclusief? Rutte, doe er wat aan.

En verbied dan meteen die vreselijke reclames op tv. Bedankt alvast.