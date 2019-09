Hyundai i30N Project C heeft een leuke prijs

Als je in Duitsland woont.

De Hyundai i30N Project C is zo’n auto die je gewoon wil hebben. Het recept van een i30N (275 pk) is genomen en nog voor je de optielijst gezien hebt is het ding voor je aangekleed.

De hatchback zit vol carbon frutsels. Hoogtepunten zijn de carbon voorstoelen en de carbon motorkap. Geen goedkoop siercarbon, maar het echte werk. Al met al weegt de i30N Project C ongeveer 50 kg minder in vergelijking met het reguliere model. Het gewicht ligt nu op 1.395 kg. Het enige wat je aan kritiek kunt hebben is dat Hyundai het vermogen niet heeft opgekrikt ten opzichte van een i30N met performance pakket. 300 pk zou een mooie kers op de taart zijn geweest.

De titel zegt leuke prijs en dat heeft te maken met het feit dat Hyundai de i30N Project C op de IAA in Frankfurt heeft gepresenteerd. Naast de auto staat een informatiebord. Een blik daarop leert dat de Project C namelijk 43.000 euro gaat kosten! In Duitsland natuurlijk. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar die zal ongetwijfeld dik boven de 50.000 euro komen te liggen. En dat is jammer voor zo’n tof kanon.