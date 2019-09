Deze auto’s leveren het meeste geld op

EV's staan bekend als auto's waar fabrikanten nu nog geld op verliezen. Aan de andere kant zijn er ook voertuigen waar fabrikanten lekker aan verdienen.

Door slim te investeren in duurzame technieken kun je als autofabrikant op de lange termijn profiteren van winst. Dat zie je nu met de vele modulaire platforms. Meerdere modellen met één platform als basis. Of motoren van een concern die in allerlei auto’s gelepeld worden.

Omdat de ontwikkelingen met betrekking tot elektrische auto’s vers zijn is dit niet een geval waar autofabrikanten doorgaans nu al winst op maken. Men experimenteert nog volop met aandrijflijnen en accutechnieken. Bloomberg Intelligence deed een onderzoek naar automodellen die juist wél geld in het laatje brengen.

Uit het onderzoek blijkt de Porsche 911 dé auto te zijn die het meeste oplevert. De achtste generatie (992) werd vorig jaar geïntroduceerd en is verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de inkomsten van Porsche AG. Dat, terwijl de 992 alles behalve de meest verkochte Porsche is. Modellen als de Macan en Cayenne worden een stuk meer verkocht. De 911 is momenteel goed voor 11 procent van de Porsche-verkopen.

Op nummer twee staat de Aston Martin DBX. De eerste SUV van Aston Martin moet nog op de markt komen, maar is volgens het onderzoek al goed voor 21 procent van de inkomsten. Het moet hier dus gaan om voorverkopen. Daarna volgen de Ferrari F8 Tributo (17 procent), BMW X5 (16 procent) en de Mercedes-Benz GLE (16 procent).

Op de DBX na, zijn dit allemaal modellen die al meerdere generaties kennen. Zeker in het geval van de Porsche 992, die veel techniek deelt met de 991, hoefde het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Bovendien is de 911 verkrijgbaar in tal van varianten, zo bereikt Porsche een breed publiek.

Niet alles dat Porsche bouwt verandert meteen in goud. Zo zal het volgens het onderzoek nog wel even duren voordat de Taycan een winstgevende auto gaat zijn. De marketing hebben de Duitsers alvast op orde, door een ‘Turbo’ en een ‘Turbo S’ op de markt te gaan brengen. Uiteindelijk zal dit belangrijke elektrische model voor het merk ook het nodige geld in het laatje gaan brengen.