Mercedes EQS is voorproefje op elektrische S-klasse

Apart en opvallend.

Met de Mercedes EQS trekt het Duitse automerk de aandacht op de IAA. De auto symboliseert wat we mogen gaan verwachten van een volledig elektrische S-klasse die er in de toekomst gaat komen.

De elektrische auto levert 476 pk en is goed voor 760 Nm koppel. Met deze waarden doet de EQS 0-100 km/u in minder dan 4,5 tellen. Een exacte topsnelheid heeft Benz niet bekendgemaakt. Mercedes omschrijft het als meer dan 200 km/u. Dit laatste is ook niet zo heel belangrijk. De batterij gaat immers in rap tempo leeg wanneer er gestampt wordt.

Over de batterij gesproken. Dat is een 100 kWh batterij. Zoals het bij een S-klasse zou passen kun je met deze accu lange afstanden rijden. Volgens Mercedes moet je er 700 kilometer ver mee kunnen komen. Kenmerken van dit concept zijn de Mercedes-logo’s verwerkt in de grille en in de achterlichten. Andere zaken die opvallen is hoe vloeiend de koets is getekend van de auto. Het doet denken aan een volgende generatie S-klasse coupé zoals we de auto nu kennen.