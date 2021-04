Hyundai Ioniq 5 komt er ook als 'hot hatch' - Autoblog.nl

Oké, de Ioniq 5 is elektrisch en het is een cross-over, maar toch is er wel een hot hatch van te maken. Een Ioniq 5 N dus.

De Ioniq 5 is een kloeke cross-over, maar ziet eruit als een hatchback. Vanuit designoogpunt zou deze auto dus een uitstekende basis zijn voor een sportievere variant. Een hot hatch dus. Soort van.

Hyundai onthulde eergisteren een N-variant van de Kona, dus van de Ioniq 5 zou er dan zeker een dikke N-versie moeten komen. Te meer aangezien er ook een KIA EV6 GT is, die richting de 600 pk gaat. En die staat op precies hetzelfde E-GMP-platform.

Een Ioniq 5 N is nog niet officieel bevestigd, maar er wordt wel sterk naar gehint vanuit Hyundai. R&D-baas Albert Biermann – voorheen van BMW M – stelde de retorische vraag: “Kun je je voorstellen dat er nog niet mee bezig zijn?” Het is volgens Biermann dus min of meer vanzelfsprekend dat deze auto er komt.

Het is aannemelijk dat een Ioniq 5 N specs zal hebben die vergelijkbaar zijn met de KIA EV6 GT. Die heeft 584 pk en sprint in 3,5 seconden van 0-100 km/u. Daarmee kun je het niet alleen hot hatches lastig maken, maar zelfs supercars.

Belangrijk verschil met de EV6 is dat de Ioniq 5 wat compacter is en vooral ook een stuk compacter oogt. Samen met het hoekige design kan dit best wel eens een leuk performance-model opleveren. Qua looks in ieder geval.

Of het ook op andere vlakken een leuke auto wordt moeten we nog afwachten. En of de auto er überhaupt komt natuurlijk.

Bron: AutoExpress