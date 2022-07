Kia EV6 GT (585 pk) rijtest en video

De tijden zijn echt aan het veranderen. Kia heeft een high-performance crossover in huis!

Deze is haast net zo snel als een Porsche Taycan Turbo. Maar hoe goed is de Kia EV6 GT in de praktijk? Hier het antwoord.

Vanaf het begin van de ontwikkeling van de Kia EV6 was er een high-performance GT-derivaat gepland. De ontwikkeling van die EV6 GT ging begin 2020 van start. In april 2021 begon de finetuning van het chassis. Het resultaat mag er zijn.

EV6 GT is nieuwe halomodel Kia

De Kia EV6 GT is de krachtigste en snelste productieauto van Kia ooit en het nieuwe halomodel voor het merk. De rol als halomodel werd voorheen vervuld door de Kia Stinger GT, maar die komt qua prestaties niet eens in de buurt van de EV6 GT. Dit is andere koek. Elektrisch. Retesnel. Maar gelukkig ook gewoon praktisch. Net als een Tesla Model 3 Performance of BMW i4 M50, directe concurrenten van de EV6 GT. Over die Tesla en BMW gesproken: dit zijn de verschillen tussen de Kia en Tesla.

Tesla Model 3 Performance

Actieradius WLTP : 547 km

: 547 km 0-100 km/u : 3,3 seconden

: 3,3 seconden Topsnelheid : 261 km/u

: 261 km/u Vermogen: 513 pk

513 pk Vanafprijs: 65.990 euro

BMW i4 M50

Actieradius WLTP : 520 km

: 520 km 0-100 km/u : 3,9 seconden

: 3,9 seconden Topsnelheid : 250 km/u

: 250 km/u Vermogen: 544 pk

544 pk Vanafprijs: 73.427 euro

Kia EV6 GT

Actieradius WLTP : 424 km

: 424 km 0-100 km/u : 3,5 seconden

: 3,5 seconden Topsnelheid : 260 km/u

: 260 km/u Vermogen: 585 pk

585 pk Vanafprijs: 68.495 euro

Kia kan wel inpakken?

Oke, dus de Tesla heeft een grotere actieradius, is goedkoper en sprint sneller naar 100 km/u. Kia kan wel inpakken dus. Nou, niet helemaal, want de verschillen zijn natuurlijk bijzonder klein. Bovendien heeft Kia nog een aantal leuke extra’s in petto, zoals het kunnen opladen van huishoudelijke apparaten via de onboard lader. En wat we ook niet moeten vergeten: de garanties bij Kia zijn gewoon beter voor elkaar.

De Kia EV6 GT heeft twee elektromotoren. Een exemplaar op de vooras en eentje op de achteras. De set-up van de auto resulteert in een gewichtsverdeling van 49 procent voor en 51 procent achter. De extra krachtige motor die de achterwielen aandrijft levert maar liefst 63% meer vermogen dan de motor die in de standaard AWD versie zit.

De aandrijflijn van de Kia EV6 GT

Waar praten we dan over? Op de vooras plaatst Kia dezelfde elektromotor die we al kennen van een standaard AWD EV6. Deze elektromotor levert 160 kW (218 pk) tussen 4.400 en 9.000 tpm. Wel heeft Kia de omvormer aangepast, hoe krachtiger die is, hoe meer vermogen er mogelijk is. Zie de omvormer dus als de turbo van de toekomst.

Op de achteras monteert Kia een elektromotor met een output van 270 kW (367 pk), beschikbaar tussen 6.800 en 9.400 tpm. Het gecombineerde vermogen van deze aandrijflijn komt op 430 kW (585 pk) en een koppel van 740 Nm. Daarmee is de GT-uitmonstering 80 procent krachtiger dan het tot nu toe snelste model uit de line-up, de AWD met 239 kW / 325 pk en 605 Nm koppel.

Extra koeling

De elektromotor van de standaard EV6 heeft externe waterkoeling, die alleen de temperatuur van het motorhuis beïnvloedt. Voor de EV6 GT worden de koelprestaties aangevuld door het accupakket te spoelen met olie, waardoor de temperatuur stabiel blijft, zelfs in extreme omstandigheden en tijdens langdurig gebruik op hoge snelheid.

Stuurinrichting

Uiteraard heeft Kia alles uit de kast gehaald om het riante vermogen ook op straat te kunnen krijgen. Zo heeft de EV6 GT een eigen stuursysteem met een variabele overbrengingsverhouding. Er zijn 2,3 stuuromwentelingen nodig van slot tot slot, vergeleken met 2,67 voor de standaard EV6. Het stuurgevoel in de EV6 GT is goed voor elkaar. Je kunt de auto goed plaatsen.

Drive Mode Select bevat ook een nieuwe GT-modus waarmee bestuurders het volle potentieel van de EV6 GT kunnen benutten. In die GT-modus is het stuursysteem van de EV6 GT speciaal gekalibreerd voor dynamisch rijden door de gevoeligheid door nog directere reacties te leveren. Later in deze rijtest gaan we dieper in op de verschillende rijmodi.

Speciale wielophanging

Ook de wielophanging werd aangepast. Aan de achterzijde van de EV6 GT is de ophanging met vijf multilinks overgenomen van de standaardauto, maar aan de voorzijde is deze sterk aangepast met een nieuwe geometrie en kinematica.

De ophanging van de EV6 GT is ook voorzien van geheel nieuwe veren – 9 procent zachter voor en 11 procent stijver achter in vergelijking met de standaard EV6 – om de carrosseriebewegingen te beheersen en de wendbaarheid te bevorderen. De nieuwe veren zorgen er ook voor dat de rijhoogte met 5 mm is verlaagd. Oncomfortabel is de GT-variant overigens niet. Sterker nog: hij is zelfs nog heel comfortabel.

De achterste stabilisatorstang van de GT is 15 procent stijver in vergelijking met die van de standaardauto. Dit helpt om de auto meer op de weg te houden, overmatige rolbewegingen te beperken en de op maat gemaakte ophangingscomponenten van de EV6 GT te laten presteren zoals bedoeld en naarmate de bochtkrachten toenemen.

Met sper!

Jawel, Kia installeert ook een sperdifferentieel! Een elektronisch gelimiteerd slipdifferentieel (e-LSD) zorgt ervoor dat het hoge vermogen van de auto effectief wordt benut, waardoor de tractie en stabiliteit in bochten wordt verbeterd door automatisch het koppel naar de wielen met de meeste grip te verdelen.

(Regeneratief) remmen Kia EV6 GT

En dan door naar de remmen. Uiteraard hebben die ook een upgrade gehad om al het vermogen de baas te kunnen zijn. De grote, geventileerde schijven vóór (380 mm) en achter (360 mm) – in vergelijking met 345 mm geventileerde schijven voor en 345 mm massieve schijven achter op de standaardauto – worden gecombineerd met nieuwe remklauwen met vier zuigers voor.

Een van de redenen waarom deze EV6 speciale 21-inch wielen heeft, is om plaats te bieden aan de extra grote remmen. De lichtmetalen wielen zijn omwikkeld met Michelin Pilot Sport 4S-banden in de maat 255/40 R21 voor en achter.

Overigens leuk, die remmen, maar je gebruikt ze in de praktijk zelden. Dat komt omdat de auto grotendeels afremt op de elektromotor. Het regeneratieve remsysteem is gekalibreerd voor een piek van 150 kW recuperatie, maar dat kan oplopen tot 300 kW. Zelfs dan worden de remschijven nog niet gebruikt. Dat gebeurt pas bij flink trappen op het rempedaal.

Net als bij de standaard EV6 kunnen bestuurders kiezen uit zes regeneratieve remniveaus (geen, 1 tot 3, ‘i-Pedal’ of automatische modus), afhankelijk van het gewenste niveau van energierecuperatie. Om te voorkomen dat de schijven gaan roesten is het verstandig om zo nu en dan even in standje 0 (geen) te rijden. In dat geval is het regeneratieve systeem uitgeschakeld en gebruik je alleen de remschijven. Dan schaaf je de remschijven weer schoon.

Rijmodi

Zoals toegezegd gaan we ook wat dieper in op de rijmodi van deze sneller Kia. De rijmodi Eco, Normal en Sport spreken voor zich. Die zitten namelijk ook in een reguliere Kia EV6. Uniek voor de EV6 GT is de GT-modus.

De nieuwe GT Drive Mode configureert automatisch de e-motoren, remmen, stuurrespons, de semi-actieve dempers, het e-LSD en Electronic Stability Control (ESC)-systemen in hun meest dynamische instellingen (Sport of Sport+). In deze modus zorgt het ESC voor een grotere mate van bandenslip en, indien gewenst, kunnen bestuurders het ESC-systeem zelfs helemaal deactiveren voor een groter overstuurpotentieel.

Overstuur is met zo’n overvloed aan power eenvoudig op te roepen, maar de auto blijft goed controleerbaar. Knap is hoe de auto het hogere gewicht van dik 2.100 kilogram weet te maskeren. Ook bij een aantal bochten achter elkaar blijft de auto lichtvoetig aanvoelen. Kia benadrukt wel dat het geen circuitauto, maar een paar rondjes hoeken en knallen is heel goed mogelijk.

Drift Mode, dat lees je goed!

Om nog een stap verder te gaan en opzettelijk overstuur uit te lokken, stuurt een selecteerbare Drift Mode een groter deel van het vermogen naar de achterwielen, tot wel 100 procent. Om goed te kunnen driften met de EV6 GT is wat oefening nodig, want dankzij het direct beschikbare koppel is het even goed doseren. Maar als die dan gaat, dan rookt de GT zonder problemen zijn banden op.

Lekkere looks

Qua looks ziet de EV6 GT er ook lekker dik uit. We bespeuren 21-inch lichtmetaal, sportiever bumperwerk en ook het interieur mag er zeer zeker zijn. De Koreaanse performance crossover heeft met suède beklede kuipstoelen en diverse neongroene biezen en metalen GT-inzetstukken. Een prima interieur. De zitpositie van de bestuurder is goed voor elkaar, al zou je gevoelsmatig het stuurwiel nog wel wat verder naar je toe willen halen.

Ook gewoon praktisch

De GT-versie is overigens ook gewoon praktisch. Hij is dus net zo ruim als de reguliere EV6. Dat betekent dat je voldoende bagageruimte hebt en ook voldoende ruimte voorin. Dankzij de wielbasis van 2,9 meter biedt het interieur veel beenruimte achterin.

Kia EV6 GT opladen

De GT-versie is uitgerust met een 77,4 kWh lithium-ion batterijpakket, goed voor 424 kilometer rijbereik op papier. Met een snellader is de batterij in 18 minuten van 10 tot 80 procent opgeladen. Weet dat Kia nog meer vermogen uit deze accu kan halen. Volgens een techneut kan de batterij vermogens tot 500 kW aan, maar Kia gaat bewust niet op die limiet zitten in verband met garanties. Technisch is het echter wel mogelijk.

Interessant zijn de diverse laadmogelijkheden. Dankzij de slimme Integrated Charging Control Unit (ICCU) van de EV6 GT zijn diverse functies mogelijk, zoals Vehicle-to-Device (V2D), die in staat is om energie uit de accu van het voertuig te ontladen. De V2D-functie kan tot 3,6 kW aan vermogen leveren en is in staat om bijvoorbeeld een 55-inch televisie en airconditioning meer dan 24 uur tegelijk te laten werken. Het systeem kan indien nodig ook een andere EV opladen.

Prijzen

Kia brengt 68.495 euro in rekening voor de EV6 GT. Bestellen kan per direct en de productie start in september 2022. Vervolgens komen de eerste exemplaren eind 2022 naar Europa. Het merk heeft in Nederland al dik 200 GT-versies verkocht. Wie nu een order plaatst, heeft pech gehad. Die moet mogelijk wachten tot 2024 voor de levering. Een ding is zeker: voor die 68 mille levert Kia een auto af waarop de slogans van Audi en BMW perfect van toepassing zijn. Voorsprong door techniek en freude am fahren. Well done Kia!

Kia EV6 GT – Technische specificaties