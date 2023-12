Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2023

Laat je stem gelden! Welke auto moet volgens jou Autoblog Auto van het Jaar 2023 worden?

Nog niet genoeg gestemd de laatste tijd? Zeker niet! We hebben wel een beduidend kortere kieslijst voor je dan onlangs tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Je hoeft geen landkaart open en dicht te vouwen. Gewoon simpelweg 1 van de 10 kandidaten kiezen en op verzenden klikken.

Shortlist 2023

Ja, vanmiddag hebben we tijdens de BNR Autoshow als vanouds de shortlist weer bekend gemaakt voor de Autoblog auto van het jaar verkiezing. Vanaf nu tot eind december kunnen jullie allemaal weer stemmen op de kandidaten.

Hoe werkt het ook al weer bij deze verkiezing? Nou de Tesla Roadster bijvoorbeeld heeft nog nooit meegedaan want ja in 2017 al aangekondigd, maar nog immer niet op de weg. We nemen de auto’s mee die wij en jij echt in 2023 had kunnen rijden. Dus de nieuwe MINI doet in 2024 pas mee en ook de Volvo EX30 schuiven we even door naar volgend jaar.

Wat je wel kunt rijden dit jaar (als de financiële middelen het toelaten). Ferrari’s inmiddels uitverkochte Purosangue. Maar natuurlijk ook de eerste SUV van Lotus, de Eletre (kijk even onze rijtest voor je hier op stemt ;-) ). BMW had voldoende nieuws in 2023. Wij konden het dus niet bij 1 kandidaat houden. Zowel de M2 (BMW M2 rijtest) als de nieuwe 5 Serie/i5 (BMW i5 rijtest) dingen mee naar de titel.

Bij Lamborghini kozen we voor de Revuelto, die troefde daarmee net de Sterrato af. Bij Porsche moesten we ook een schifting maken en naar onze bescheiden mening was daar het meest opvallende model de 911 Dakar (Porsche 911 Dakar rijtest) dit jaar.

Opvallend mag je gerust ook de komst van de volledig elektrische Rolls-Royce Spectre noemen. Die prijkt dan ook op de kandidatenlijst.

Het belang van elektrisch nieuws wordt ook tijdens deze verkiezing niet onderschat en vandaar dat opvallende nieuwkomers Volkswagen ID.7 (VW ID.7 walkaround video ) en Kia EV9 (Kia EV9 rijtest ) op het stemformulier staan. Last but not least nog een Mercedes om op te stemmen, de opvallende 4 cilinder C63 S E Performance. In de woorden van @wouter: “50% beter dan de C43 maar ook 50% minder leuk dan de V8 in de vorige versie”

Het is nu aan jullie, breng hieronder je stem uit!

Stemmen maar!

Eerdere winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing waren de Volvo XC90 (2015), Alfa Romeo Giulia (2016), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alpine A110 (2018) en Porsche Taycan (2019) en in 2020 was de Polestar 2 de publiekslieveling van Autoblog.nl-lezers. In 2021 ging de Porsche 911 GT3 Touring er met de felbegeerde titel vandoor. Afgelopen jaar ging BMW er met de titel vandoor, een dikke 25% van jullie stemden op de M3 Touring. Welke auto is wat jou betreft dé Autoblog Auto van het Jaar 2023?

Kies 1 van de kandidaten hieronder * Lotus Eletre Kia EV9 Lamborghini Revuelto Mercedes C63 S E Performance Volkswagen ID.7 BMW M2 BMW i5 – 5 serie Rolls Royce Spectre Porsche 911 Dakar Ferrari Purosangue

Δ

Appgebruikers stemmen hier