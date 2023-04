Relatie tussen Verstappen en Pérez is goed (aldus Pérez)

De relaties tussen Verstappen en Pérez is goed, aldus Pérez.

Lekker man, als de hele wereld met je meekijkt. Elk klein akkefietje wordt uitvergroot. Man, 10 jaar na dato genieten we nog steeds van Multi 21 Seb, Multi 21! Het liefst heb je het tweede garnituur als tweede rijder, maar daar heb je wel een zwaar dominante auto voor nodig.

In het geval van Red Bull mogen ze het doen met Sergio Pérez. Ondanks dat het vrij duidelijk is dat de Mexicaanse routinier de tweede man is bij het team, stijgt het succes hem soms ook naar het hoofd. Hij hoeft maar een klein beetje in te lopen op Verstappen en iedereen maakt er een nieuwe strijd van. Daar doen wij van de media natuurlijk maar al te graag aan mee.

Relatie Verstappen Pérez

Dat is helemaal zo nu Pérez dit seizoen beter uit de startblokken is gekomen, dan de vorige twee seizoen. Daardoor lijkt de sfeer tussen Verstappen en Pérez iets meer gespannen te zijn. Zeker het moment dat Pérez dan eindelijk de GP van Saudi-Arabië wint, is het sneu voor hem dat Verstappen toch nog de snelste ronde pakt op het laatst. Het leverde heerlijk ongemakkelijke beelden op in de cool down room.

Maar uiteraard maken we er allemaal meer van dan dat het is, zo laat Checo optekenen aan Motorsport.com:

Om eerlijk te zijn, we hebben meer respect voor elkaar dan dat men denkt. Er is een geweldige sfeer in het team. Er is een grote mate van respect onderling. Ook tussen alle engineers aan de andere kant (die van Max, red.) en die aan mijn zijde. Ik denk dat we beide volwassenen genoeg zijn om te weten wat goed en fout is. Zo lang dat het geval blijft zijn, verwacht ik niets dat er iets zal veranderen. Sergio Pérez, is ook voor Verstappen

Niet naïef

Daarmee lijkt het allemaal in koek en ei te zijn. Nu moeten we eerlijk toegeven, tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hadden we dit soort interviews ook aan het begin van het seizoen. Er is echter wel een klein verschil. Valtteri Bottas kon Hamilton verslaan als hij in goede vorm was, zij het in de kwalificatie of in de race. Als Pérez vóór Verstappen eindigt, is er meestal wel een issue met de auto, pech onderweg of iets anders gebeurd. Checo is dan ook zeker niet slecht geïnformeerd of naïef:

Niet alleen in Jeddah, maar ook al Bahrein zaten we dicht bijelkaar. Zowel in de race als in de kwalificatie. Maar is geen tijwfel mogelijk dat er geen coureur is die in de vorm verkeert waar Max in verkeert. Hij is absoluut de moeilijkste coureur om te verslaan. Het vereist alles in mij om mijn beste beentje voor te zetten elk weekend. Sergio Pérez, is toch beter dan Bottas.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte!

