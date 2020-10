Hyundai komt met nog een versie van de i20 N - Autoblog.nl

Heftiger en onbereikbaarder. Maar ook minder bruikbaar. De Hyundai i20 N Rally2 heeft maar één doel.

Hyundai heeft een vrij nieuw sportlabel: N. De N van Nürburgring, zo willen ze je vertellen. De letter N bij Hyundai preek als eerste op de i30 N. Sindsdien wordt N-Line, en dan niet de matrassen, bij vele modellen gebruikt als sportpakket.

Volbloed N

Net zoals bij BMW en hun M-sportpakket vergeleken met de echte M-auto’s, zijn de leukste de auto’s die alleen ‘N’ heten. Dat was er maar één, de i30 (en de Veloster N als je de VS meerekent). Sinds vandaag is er een tweede: de i20 N. De dappere kleine hatchback heeft een 1.6 T-GDI motor met 204 pk en 275 Nm.

Rally

Ken je de Hyundai Accent WRC nog? Dat was de auto waarmee Hyundai van eind jaren ’90 tot 2003 deelnam aan het WRC. Niet erg succesvol. Pas rond 2014 keerde Hyundai terug met een opgepepte versie van de toenmalige i20. Dit keer wist Hyundai winsten binnen te slepen en een daadwerkelijke tegenkracht te bieden in de sport. Zo geschiedde een inmiddels zesjarige carrière terug in de WRC.

Mildheet

Ongetwijfeld zal er daarom een nieuwe i20 WRC aankomen, op basis van het nieuwe model. Eerst deelt Hyundai, naast de i20 N, nog een mildhete versie. De Hyundai i20 N Rally2. Dit is de opvolger van de Hyundai i20 R5, bedoeld voor een lagere klasse van de rallysport (eerder bekend als Super 2000). Ook deze i20 N Rally2 is dus niet perse de dikste rallywagen, maar wel bedoeld om de onverharde paden flink onveilig te maken.

Hyundai richt de i20 N Rally2 op teams in de R5-klasse. De auto is volledig gehomologeerd en dus kunnen deze teams er direct mee aan de slag. Qua specificaties wordt er weinig over gezegd. Het gaat om een 1.6-turbomotor, wat ons gewoon die nieuwe 1.6 T-GDI lijkt inclusief verbeterde specs. De sequentiële vijfbak uit de oude i20 R5 wordt gebruikt om te schakelen. Wel is de Hyundai i20 N Rally2 ‘op alle vlakken verbeterd’. Wat teams in de lagere rallyklasse kwijt zijn voor de mildhete rally-i20, is niet bekend.