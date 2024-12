Range Rover voor verstandige mensen is hier!

Wel een Range Rover, maar geen voetballer? Dan is deze nieuwe negenzits(!) gigant echt iets voor jou.

We spreken waarschijnlijk niet van een impopulaire mening als we stellen dat auto’s een beetje moeilijk zijn om van te houden anno 2024. Alles moet elektrisch en wij houden nou eenmaal van benzinestank en motorgeluid. Alles moet futuristisch en wij houden nou eenmaal van de goede oude dagen. Bovendien is het allemaal rommelen in de marge, dus kosten besparen wordt steeds belangrijker en dat betekent dat leuke auto’s verdwijnen als sneeuw voor de zon, want als het niet verkoopt is het dodelijk.

Korea

Toch betrapt menigeen zichzelf erop dat alles wat uit Korea komt toch wel sympathiek is. Tenminste, wij dan en de kopers die ze en masse kopen zullen dat ook kunnen beamen. Het zijn echt niet altijd de leukste, beste of voordeligste auto’s die je kan krijgen, maar ze doen het met stijl en modern design wat in ieder geval spraakmakend is. Een goed voorbeeld is de grootste van Hyundai.

Hyundai Palisade

Dat is natuurlijk de Hyundai Santa Fe… oh nee, toch niet. Dat is hier al een kolos, maar wel het grootste wat je gaat krijgen (op de Ioniq 9 na dan). In Korea en de VS hebben ze een auto die net één maatje groter is en dat is de Palisade. Die is echt groot. Denk Chevrolet Tahoe. Deze auto debuteerde vrij recent in 2018, hield het met een facelift bijna zeven jaar vol en wordt nu afgelost door een hagelnieuwe tweede generatie.

Design

Om gelijk even te beginnen met dat design, ze hebben er weer iets bijzonders van gemaakt. De Palisade is lekker bonkig, lekker ruig. De grote grille aan de voorkant onderstreept dat. Er wordt ook weer gespeeld met de definitie van een koplamp, want het echte verlichte deel zit tussen de grille en de dagrijverlichting in. Terwijl je de grote gestapelde LED-balken als dagrijverlichting meer ziet als koplamp.

Diezelfde signatuur komt terug in de achterkant. Je zou zelfs een beetje vorige generatie Range Rover kunnen herkennen in hoe de lichten gevormd zijn. Eerlijk gezegd mist het een beetje unieke Hyundai-identiteit wat dat betreft, het lijkt erop dat het merk probeert om elke auto een eigen gezicht te geven met één overkoepelende designtaal.

Exterieur

Hyundai is nog niet bijster specifiek over de nieuwe Palisade, maar dat ‘ie langer gaat worden dan vijf meter lijkt evident. Dit omdat er negen(!) man in past, daar komen we zo even op terug. Veel te groot voor Europa dus, de auto beleeft nu zijn Koreaanse debuut en wordt vooral gericht op de VS.

Interieur

Het interieur is in grote lijnen gewoon wat we ook al zagen in alle broertjes van de Hyundai Palisade, van Kona tot Santa Fe. Een set 12,3 inch schermen en een reeks knoppen, want Hyundai wil geen gigantisch touchscreen dat alle bediening overneemt. Over die negenzits configuratie van net gesproken: er passen drie personen op de tweede en derde zitrij, maar ook de voorste stoelen hebben nog een stoel er tussenin. Deze oogt niet bijster comfortabel, al mogen we hem niet zien als stoel. We zien hem wel neergeklapt en dan is het een soort verhoogde middenconsole met bekerhouders en USB-poorten.

Onbekend

Zoals wel vaker is dit eerste bericht vooral om de Hyundai Palisade even beknopt te introduceren, technische specificaties en meer marktspecifieke zaken voor de VS komen pas volgend jaar. Verwacht qua motoren de 2.5 viercilinder, de 3.5 liter V6 en hybride-versies (eventueel plug-in), maar geen EV. Daar is de Ioniq 9 voor.