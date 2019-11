Hyundai RM19 is een hele boze Veloster

Het is LA Motorshow, dat is inmiddels duidelijk. Hyundai laat een voorbode zien van haar sportieve toekomst en dat ziet er lekker uit!

In Los Angeles is Hyundai druk bezig met vooruitblikken op de toekomst. Waar de Vision T, die we eerder vandaag zagen, vooral een voorbode was van een redelijk alledaagse SUV, is deze RM19 mogelijk een voorbode voor een Hyundai die een stuk spannender is.

RM, wat staat voor Racing Midship, is het programma van prototypes waarmee Hyundai autosporttechnologie uitprobeert. De 19 staat niet voor de versie, maar simpelweg voor het jaar waarin we leven. In voorgaande jaren maakten Hyundai al op dezelfde manier de RM14, RM15 en RM16. Achter de voorstoelen van dit nieuwste prototype bevindt zich een 2.0 liter benzinemotor, afkomstig uit de i30N TCR. Hyundai heeft het blok nog wat verder opgevoerd naar een niet misselijke 390 pk. Daarmee knalt deze rappe Koreaan in minder dan 4 seconden naar de 100. Hoewel er nu nog een benzineslurpende motor in ligt, is de RM19 ook geschikt voor elektrische aandrijflijnen.

De prestaties van het prototype gaan gepaard met het nodige uiterlijke vertoon in de vorm van onder meer een joekel van een spoiler en hele brede heupen. Hoewel de RM19 er dus uitziet als een racemonster pur sang beweert Hyundai dat de auto circuitwaardige prestaties combineert met “praktische, dagelijkse bruikbaarheid”. In deze verpakking zal het echter knap lastig worden om verder dan één drempel te komen. Dat gaat hopelijk wél lukken met een eventuele productieversie. Wat we daarvan precies kunnen verwachten is nog niet heel duidelijk. Volgens de Koreanen hint dit model naar een ‘supercar’. Nu is een echte supercar uit Korea waarschijnlijk wat te hoog gegrepen, maar we kunnen wel hopen op een pittig circuitspeeltje onder het N-label.