Lezersvraag: met welke auto scoorde jij succes op een date? - Autoblog.nl

Als je zelf niet zo handig bent tijdens een (eerste) date, kan je auto misschien een handje helpen.

Kleren maken de man zeggen ze. Maar een lekker luchtje, een goed plan én een comfortabele auto zijn ook geen verkeerde ingrediënten voor een date. Het moet slechts een hulpmiddel zijn en geen verlengstuk van je (als je een man bent) tuinslang. Als de dame of heer in kwestie je heeft gekozen op basis van de automobiel waar je mee komt aanzetten is er iets mis.

Om toch de voiture te betrekken bij deze lezersvraag vragen we ons dit keer af. Met welke auto scoorde jij succes op een date? De Autoblog pro tip is om het niet meteen over auto’s te hebben of om bij de eerste date al je auto prijs te geven. Tenzij je met een racechick of dude te maken hebt natuurlijk, dan vooral over auto’s babbelen.

Het kan soms een verkeerde indruk geven. Als jij die dikke wagen van je pa leent is de volgende keer een teleurstelling als je op een Gazelle komt aanzetten. Die eerste indruk kan je maar één keer geven hè. Heb jij epische anekdotes over een eerste date met je vehikel. Of misschien nog een tip voor de petrolheads onder ons die dit spektakel nog te wachten staat? Laat het weten in de comments!

Foto: Lada gespot door @baidu via Autojunk