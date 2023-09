Er is een oplossing voor de standaard Model Y

Je hebt ze vast wel gezien, zo’n witte standaard Model Y met kleine wielen en zwarte bekleding.

Worden jullie ook zo moe van al die standaard Tesla Model Y’s? Je weet precies wat wij bedoelen. De Tesla Model Y is een van de populairste auto’s op dit moment en dat begrijpen we ook wel. Als je kijkt hoeveel waar je krijgt voor je geld, is het een zeer puike deal.

Het nadeel bij Tesla is dat de modellen erg op elkaar lijken en dat je weinig configuratiemogelijkheden hebt. En omdat de auto de budgetbewuste klant aantrekt, lijkt het alsof iedereen de meest ‘skeere‘ versie uitkiest. In het geval van de Tesla Model Y is dat de ‘Standard Range’. Dan ga je in 6,9 tellen naar de 100 km/u en kun je 455 km op een lading rijden. De prijs? Slechts 46.990 euro.

Standaard Model Y

Dan moet je wel een kaal exemplaar bestellen. Dus in ‘Pearl White Multi-Coat’, zwart vegan-‘leer’ interieur en de 19 inch Gemini-velgen.

Je wil eigenlijk die toffe rode kleur (Midnight Cherry Red), 20 inch wielen (Induction) en een wit interieur, maar ja, dan loopt de teller op naar 53.690 euro en dat is natuurlijk veel te veel voor koopjesjagers. Reken er dus maar op dat over een paar jaar de markt overspoeld zal worden met standaard witte Model Y’s.

Oplossing Rax Performance

Gelukkig heeft de tuner Rax Performance daar een oplossing voor! Ze hebben namelijk een lading accessoires voor de Model Y ontwikkeld om de Model Y net eventjes er wat toffer uit te laten zien. In eerste instantie is daar de wrap. Het is een soort combinatie tussen matzwart en vuilniszak-grijs. Niet echt fraai, maar je kunt vast een ander kleurtje kiezen.

De velgen zijn verrassend ingetogen. Ze doen er denken aan de ‘Performance’-velgen van de eerste serie Model 3’s. Daaromheen zitten Michelins met nog een redelijk flinke bandwang. Uiteraard is de auto ook flink verlaagd. Over het verlagen van een crossover of SUV kun je een boom opzetten, maar in het geval van de Tesla Model Y vinden we het niet erg. Het is meer een soort BMW 3 Serie GT-achtige dan een X3-tegenhanger. Mogen wij dat zeggen? Ja dat mogen wij zeggen.

Bodykit

Piece de résistance is natuurlijk de bodykit, bestaande uit enkele koolstofvezel onderdelen. Aan de voorkant is er een splitter. Altijd lekker om een stuk peperduur carbon te monteren daar waar je met een verlaagde auto het snelste schade oploopt.

Aan de achterkant zijn er twee dingen aangepast. Zo is er een ducktail-esque achterspoiler. Daarnaast – of beter gezegd daaronder – is er een diffusor. Natuurlijk zal het allemaal marginaal effect hebben op de rijeigenschappen, maar het ziet er wel degelijk dikker uit. Dus als je over een jaar of vijf een kale Model Y op de kop tikt, weet je in elk geval dat je er iets diks van kan maken.

