Welk merk heeft de trouwste klanten?

Een simpele vraag met meerdere antwoorden. Maar welk merk heeft nu de trouwste klanten?

Ondanks dat we met zijn allen zeggen heel rationeel te zijn en altijd nadenken, doen we dat niet. We zijn allemaal blind voor merkliefde en zijn in een bepaalde mate merktrouw. Voor iedereen is dat een beetje anders, maar een ding staat als een paal boven water: we hebben allemaal een warm hart voor premium merken.

Die premium merken doen er alles aan om hun klanten binnenboord te halen (en te houden). Premium is niets meer dan een marketingterm. Premium merken voegen een waarde toe aan een regulier product om er zo meer geld voor te kunnen vragen. Meer is het niet en het gaat dus zeker niet om betrouwbaarheid). Maar van alle premium merken kan er maar een het beste zijn en dat is Porsche.

Merk met trouwste klanten premium

Althans, dat is het resultaat van een onderzoek van J.D. Power. Volgens het Automotive Brand Loyalty Report van de Amerikanen is er een duidelijke nummer 1 als het aan komt op loyale klanten. Dit onderzoek werd vier jaar geleden voor het eerst gehouden en toen won de Zuid-Duitse sportwagenfabrikant ook al in deze categorie. Mercedes-Benz en Genesis staan respectievelijk tweede en derde.

Op dit moment keert 56,8% van de Porsche-klanten terug voor weer een nieuwe Porsche. Dat laatste is een belangrijk detail, want J.D. rekent alleen met de cijfers voor nieuwe auto’s. Met de 718, 911, Taycan, Panamera, Macan en Cayenne heeft Porsche zes modellen in de aanbieding in het premium segment. Die sportwagens voegen wel degelijk wat toe.

Premium SUV en crossovers

Als het namelijk gaat om enkel en alleen crossovers, dan heeft het Zweedse merk Volvo de trouwste klanten met de XC40, XC60 en XC90.

Denken we het premium-aspect weg, dan is Toyota het merk met de meeste terugkerende klanten. En bij de non-premium crossovers is het… Subaru! In Nederland heeft het Japanse merk ook een hele fanatieke klantenschare, zij het een heel erg kleine. In de VS is het een relatief populair merk. Als het gaat om pick-ups, is Ford het merk dat zijn klanten het meeste terug ziet komen. Je kunt het gehele rapport hier lezen!

