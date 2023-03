Milieuwappie sloopt ruim 300 auto’s in Assen

Het evenement Hart voor Auto’s kreeg bezoek van een milieuwappie die flink los is gegaan op ruim 300 auto’s.

En we hebben weer een bericht te pakken als gevolg van de immer polariserende polarisatie in Nederland. Bij sommige woke groeperingen in Nederland zijn normale mensen die auto rijden inmiddels al praktisch de duivel. Laat staan mensen die voor hun plezier een leuke auto rijden. Dat zijn natuurlijk de discipelen van Lucifer zelf. En dus moeten zij liefst geofferd op het altaar van de klimaatgod.

Nu is een milieuwappie in Assen net niet zo ver gegaan om mensen om te brengen. Maar hij heeft wel een boel mensen een bak ellende bezorgd. De mafketel is namelijk helemaal losgegaan op minimaal 300 auto’s van bezoekers aan het ‘hart voor auto’s’ evenement. De schade betreft krassen op de lak, suiker en/of water in tanks, afgebroken spiegels en om het af te maken (letterlijk en figuurlijk); losgeschroefde wielbouten. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurd, maar op deze schaal en in deze ernst is het wel bijzonder.

Sommige bezoekers kwamen pas achteraf achter de aangebrachte schade. Dit doordat hun auto’s stilvielen op weg naar huis of omdat -jazeker- een wiel van de auto afliep. Dit wokie had dus duidelijk een paar schroefjes los. Gelukkig is hij inmiddels opgepakt. Het losschroeven van wielmoeren is gewoon een regelrechte poging tot doodslag. Dus hopelijk komt deze mafketel er niet vanaf met een taakstrafje.

Sommige gestrande slachtoffers worden door de organisatie teruggebracht naar huis. Er wilden zoveel mensen aangifte doen dat de politie overbelast raakte. Slachtoffers wordt aangeraden foto’s te maken en morgen online aangifte te doen. Op internet wordt opgeroepen ook de losgedraaide wielbouten te melden. Dit vanwege het eerder genoemde feit dat dit dus -ook juridisch- verder gaat dan vandalisme.

Kunnen we niet gewoon terug naar de tijd dat woke nog niet bestond en we nog gewoon tolerant waren naar elkaar?