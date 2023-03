Nieuwe Hyundai Kona: dit gaat ie kosten!

Hyundai dropt de prijzen van de spiksplinternieuwe tweede generatie Kona.

Eerder schreven we al over de compleet vernieuwde Kona van Hyundai. Nu maakt het Koreaanse merk ook de prijs bekend. Zelf spreken ze van een scherpe prijs, of dat ook echt zo is nemen we hier met je door.

Wat was er ook alweer nieuw?

Eerst even opfrissen, wat is er allemaal anders aan de tweede generatie? Wat direct opvalt is het design. De Hyundai Kona ziet er compleet anders uit. Dat moet je liggen, maar naar mijn idee is het een mooie verschijning. Natuurlijk, we moeten hem nog in real-life zien maar op de afbeeldingen komt de auto goed uit de verf.

Dit komt met name doordat er uitgerekte Seamless Horizon Lamps aan de voor- en achterkant zitten bij de volledig elektrisch versie. Dit geeft de auto een vrij opvallende look. Dit is de eerste Hyundai die dit design krijgt. Grote kans dat meerdere modellen volgen.

Versies

Van de auto komen verschillende versies. Er komt uiteraard een volledig elektrische Hyundai Kona, maar ook een hybride-elektrische, een benzine en een N Line. Van die hybride en van de benzine zijn nu de prijzen bekend gemaakt.

De instapper wordt een handgeschakelde 1.0 liter T-GDI mety 120 pk. Deze motorisering is voorzien van 48 volt mild-hybrid technologie. Geen volle bak hybride dus, maar een ondersteuning van de aandrijflijn die de verbrandingsmotor met extra koppel ondersteunt. De 1.0 mag een aanhanger tot 1.200 kilo trekken.

De andere beschikbare motor is wel een full-hybrid. Deze heeft een 1.6-liter GDi-motor en een elektromotor dat voor een gecombineerd vermogen van 141 pk. Deze is altijd gekoppeld aan een 6-traps DCT automaat met dubbele koppeling. De 1.6 Hybrid mag een aanhanger tot 1.300 kg trekken.

De EV wordt voor Hyundai de belangrijkste versie. maar ze houden de prijzen van de elektrische auto nog even voor zich. Spannend! De Kona met een benzinemotor en de hybridevariant zullen de designkenmerken ‘lenen’ van de elektrische versie, maar wel met aanpassingen. Je kunt de verschillende versies dus straks goed uit elkaar houden.

Interieur

Het interieur zit strak in elkaar. Op de afbeeldingen zien we een lekker dik stuur en mooie rustige tinten. Natuurlijk zien we een geïntegreerd display dat je mag verwachten in een moderne auto. Optioneel zijn er ‘relaxstoelen’. Dat doet bij mij denken aan die grote Amerikaanse zetels waar je helemaal in weg kan ploffen. Echter, we hebben het hier over stoelen die ‘gewichtloze’ lichaamsverdeling bieden om vermoeidheid tegen te gaan. Geen idee wat ze hiermee bedoelen, maar ik test het graag uit!

Slim

De auto zit ramvol nieuwe tech. Alle afkortingen vliegen je om je oren: denk aan rijhulpsystemen zoals ADAS en Forward Collision-avoidance Assist (FCA) of parkeerfuncties waarbij je de auto op het scherm ziet inclusief omgeving. Ook komt de auto met een nieuwe sleutel. Hiermee wordt het mogelijk om je auto te openen met je telefoon.

Nieuwe Hyundai Kona prijzen

Nu het nieuws waar het allemaal om te doen is! de vanafprijs! Is die echt zo scherp als ze zelf zeggen? Eerst maar eens een overzicht van alle uitvoeringen en motoriseringen:

Model: Prijs: 1.0 T-GDI i-Motion € 29.995 1.0 T-GDI Comfort Smart € 30.995 1.6 GDI HEV Comfort € 33.995 1.6 GDI HEV Comfort Smart € 36.495 1.6 GDI HEV Premium € 39.995 1.6 GDI HEV Premium Sky € 41.195 1.6 GDI HEV N Line € 39.995 1.6 GDI HEV N Line Sky € 41.195

Prijzen concurrentie:

We kijken ook eventjes naar wat je kwijt bent bij de concurrentie van de Hyundai Kona:

Model: Vanafprijs: Kia Stonic 1.0 T-GDI € 23.645 Opel Crossland 1.2 Turbo € 27.999 Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i € 27.350 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid € 28.895 Renault Captur TCe 90 € 28.325 Renault Captur E-Tech Full Hybrid 145 € 32.695 Seat Arona 1.0 EcoTSI € 25.450 Volkswagen T-Roc 1.0 TSI € 31.990

Dit artikel is voorzien van een update met de prijzen van de Hyundai Kona