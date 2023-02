Een abonnement op een Hyundai, het kan vanaf nu

Een abonnement op een Hyundai zou ook hier een vuist kunnen maken tegen bijvoorbeeld Lynk & Co.

Een abonnement op je auto, ook dat is weer iets nieuws. In Nederland kun je er kennis mee maken dankzij onder andere Lynk & Co en Volvo. Het idee van een abonnement is meestal dat je iets flexibeler bent qua maandelijkse veranderingen en je bijvoorbeeld sneller kunt opzeggen, van auto kan wisselen of meer of minder kilometers kan maken.

Hyundai ook aan abonnement

Genoeg redenen dus om eens een teen in het water te dippen voor andere autofabrikanten. Hyundai gaat een abonnement proberen. De service heet Evolve+ en wordt als eerste gelanceerd in de VS.

Kona en Ioniq

De eerste keuze die je moet maken in het abonnement van Hyundai is welke auto je wil. De keuze is nog niet zo reuze. Voor 699 dollar per maand (basisprijs) krijg je een Kona Electric. Ben je bereid om 899 dollar uit te geven, dan krijg je een Ioniq 5. Dat is alles voor nu. Bovendien liggen de leaseprijzen en prijzen op afbetaling voor deze modellen in de VS veel lager, dus voor een voordelige vanafprijs hoef je Evolve+ niet te kiezen.

Minder afhankelijk

Het voordeel van het abonnement op je Hyundai is dan ook vooral gelinkt aan ietsje meer vrijheid in je abonnement. Zoals gezegd kun je dus eerder opzeggen, wat handig is als je maar voor een paar maanden een auto nodig hebt. Hyundai noemt het ook een manier om voor jezelf uit te proberen of elektrisch rijden iets voor je is. Daarover gesproken: net als bij een leasecontract zit alles bij het abonnement in, behalve de kosten voor laden. Verder ben je vrij van alle maandelijkse kosten: die zitten gebundeld in het maandbedrag.

Hyundai zegt dat Evolve+ langzaam naar de hele VS wordt uitgebreid, maar expansie naar buitenlanden is nog niks over bevestigd. Zou jij een abonnement op een Hyunda willen?