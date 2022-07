Deze bijzondere zevenzitter heeft een zeer ambitieuze naam

Geef toe, de naam Stargazer zou niet misstaan op een dikke sportauto. Hij belandt echter op een ietwat gewaagd ontworpen compacte zevenzitter.

Het is en blijft moeilijk om een naam te kiezen voor een auto. Vaak weet een autofabrikant wel ergens een leuke twist aan te geven om een ‘saaie’ auto toch een toepasselijke naam te geven. Hyundai presenteert een zevenzits MPV-crossover voor de Aziatische markt met een naam die een beetje ambitieus lijkt. Ontmoet de Hyundai Stargazer.

Hyundai Stargazer

Goed, naast die naam is ook het design zelf een beetje extravagant. De Hyundai Stargazer opereert in een belangrijk segment, helemaal voor in dit geval Indonesië. Daar doen MPV-achtige crossovers het erg goed, denk aan de Toyota Innova en de Mitsubishi Xpander. De Stargazer neemt terecht wat bladzijdes uit het boekje van de Hyundai Staria. Vooral het front met één grote LED-balk en de ronde vorm doet denken aan de grote broer.

Interieur

Van binnen is het eigenlijk allemaal wel zoals je het verwacht. Een dashboard dat doet denken aan recente modellen in lagere segmenten van Hyundai. Denk i20 en Bayon, bijvoorbeeld. De kracht van de Stargazer moet dan ook zijn dat je met zeven man op pad kan. Drie zitrijen in een auto die net geen 4,5 meter lang is. Neem niet té zware vrienden mee, want het geheel moet voortgetrokken worden door een 1.5 liter benzinemotor met 115 pk.

Optioneel komt de Hyundai Stargazer met een aantal toffe opties, zoals Lane Keep Assist en City Braking. Ook heb je gewoon Hyundai’s nieuwste BlueLink infotainment en bijvoorbeeld een draadloze oplader voor je telefoon. Wel is het meeste hiervan dus optioneel, want de Stargazer moet wel een beetje goed geprijsd blijven.

Goedkoop

Als we vervolgens zeggen dat de Hyundai Stargazer al op je oprit staat voor 243.300.000 Indonesische Rupiah, klinkt het alsof ‘ie aardig duur is. De Rupiah is echter zo weinig waard dat we het gewoon hebben over 16.084 euro. De duurste versie loopt op tot net boven de 20.000 euro: een duur ding is het absoluut niet. In Nederland zou het direct de goedkoopste zevenzitter zijn en een direct concurrent voor de Dacia Jogger. En geef toe, het ding ziet er kek uit.

Een ambitieuze naam én een ambitieus design: Hyundai durft. De Hyundai Stargazer is nu beschikbaar in Indonesië.