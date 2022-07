Polestar 3 wordt een dure “Cayenne rivaal”

Aan ambitie ontbreekt het Polestar niet, want de Polestar 3 krijgt een aardig prijskaartje omdat het een “Porsche Cayenne rivaal” is.

Polestar trok recent het doek van hun SUV genaamd 3. Lekker makkelijk. De auto is nog niet helemaal klaar voor zijn debuut, want Polestar is nog een beetje terughoudend met alle details. Zo hebben we ook nog niet eens een uitgebreide persmap met alle foto’s en dergelijken. Het komt eraan, dus wordt er mondjesmaat meer bekend over dit derde model van het Zweeds/Chinese Polestar.

Prijs Polestar 3

Voor de Polestar 3 moet je verwachten dat het een soort performance-georiënteerde premium SUV is. Zoals gezegd wordt het merk daar later specifieker over, maar CEO Thomas Ingenlath liet al wel wat doorschijnen in een recent interview met Automotive News Europe. Verwacht een vanafprijs van pak ‘m beet 75.000 euro. Met duurdere versies kan dit eventueel oplopen tot 110.000 euro. Geen goedkoop apparaat, dus. Maar dat hoeft ook niet, want Polestar heeft al een duidelijke concurrent voor de SUV op het oog.

Porsche Cayenne

Volgens Ingenlath moet de Polestar 3 namelijk gaan concurreren met de Porsche Cayenne. Op andere markten dan de Nederlandse start die vanaf 80.000 euro en dus een mooi prijspunt voor Polestar om mee te pakken. Daarmee is wel direct duidelijk dat het een serieuze auto moet worden. Geen ietwat betaalbare auto zoals de Polestar 2. De 3 gaat echt een soort elektrische super SUV worden.

Aan ambitie in ieder geval geen gebrek bij Polestar. De Polestar 3 moet goed zijn voor 600 km (WLTP) actieradius en het merk wil ze bij bosjes gaan verkopen. De 3 staat op de planning voor 2023 en dan wil Polestar er 24.000 van verkopen. Goede doelstellingen, maar met een beoogde prijs van 75.000 euro moet je wel uitkijken.