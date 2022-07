Meest Britse Bentley speciale editie ooit is niet voor de Britten

Bentley is officieel 20 jaar te vinden in China, maar vond juist dat een gelegenheid om lekker Brits te gaan doen met wat speciale modellen.

Bentley lijkt haar zaken een beetje door de war te halen. Voor een merk dat zo goed is in het tof doen over hun Engelse roots, hebben we vrij weinig gehoord over vieringen van Bentley in verband met het jubileum van de Engelse koningin. Iets wat je toch verwacht op een manier tegen te komen in Bentleys, of in ieder geval dat ze een speciaaltje laten maken door Mulliner of iets dergelijks.

Bentley viert 20 jaar in China

Bentley kondigt wel aan dat ze dit jaar 20 jaar bestaan in China. Een belangrijke mijlpaal voor het merk, helemaal omdat China recent uitgroeide tot één van de hoofdrolspelers in de automarkt. En daarmee zag Bentley ineens hun kans schoon voor een special-editions project van Mulliner. En om China te vieren, komt het merk met de meest Britse auto’s die je kunt bedenken op de proppen. Enige vraagtekens worden geplaatst.

Vier edities

Het idee is simpel: Bentley heeft voor hun 20 jaar in China vier op en top Britse locaties gekozen in Londen, die het thema vormen voor vier unieke edities. Van elk komen twintig exemplaren, dus tachtig in totaal. De edities in kwestie zijn The Guard, The Carnaby, The Pall Mall en The Savile Row.

The Guard

De eerste editie is niet perse gebaseerd op een locatie, maar op een icoon van het Verenigd Koninkrijk. De speciale editie is gebaseerd op de Royal Guards die het koningshuis beschermen. U weet wel, die mensen die geen emotie mogen tonen en een hoge berenwollen pet ophebben. De editie is gebaseerd op de Bentley Continental GT V8 en is uitgevoerd in de lakkleur St James Red. Naast witte stoelen is in het interieur het thema zwart en rood, naar het uniform van de Royal Guards. De knoppen die Bentley altijd gebruikt voor het bedienen van de ventilatieroosters zijn afgewerkt in goud, lijkend op de knopen van het uniform van de Guards.

The Carnaby

De tweede speciale editie van Bentley om 20 jaar in China te vieren is ‘The Carnaby’. Gebaseerd op de Bentley Continental GT Convertible V8, moet deze auto een ode zijn aan Carnaby Street in de wijk Soho. Deze straat staat bekend om zijn levendige karakter met vele kleurrijke verlichting. Daarom mag je voor The Carnaby kiezen voor vier knallende kleuren: Radium (lichtgroen), Jetstream II (lichtblauw), Orange Flame en Onyx (wat zwart is, dus dat knalt dan weer niet zo). Ook al is het interieur een beetje donker en zwart, je krijgt wel delen in de stoelen, de deurpanelen en het dashboard in de exterieurkleur. Ook krijg je, net als alle andere edities trouwens, een badge van de editie in het dashboard.

The Pall Mall

De derde speciale editie uit deze nogal Britse China serie van Bentley is The Pall Mall. Gebaseerd op een Flying Spur en eigenlijk is die locatie ‘The Pall Mall’ niet waar deze editie op gebaseerd is. De uitvoering van The Pall Mall is gebaseerd op de staatslimousine van de koningin. Dat gebeurt door middel van een Claret (rood) exterieur gecontrasteerd door een Beluga (zwart) dak en motorkap. Van binnen is het thema donkerblauw en wit, waar de achterstoelen wit zijn en de voorstoelen blauw.

The Savile Row

Ten slotte is daar The Savile Row, met een Bentley Bentayga V8 in de hoofdrol. Bij deze auto is de kleurstelling vooral lekker klassiek Brits: een Cumbrian Green exterieur met een licht crème interieur. The Savile Row is vooral een ode aan de kunst van het kleermaken. Het gaat niet zozeer om de materialen of de kleurstelling, maar om de leuke technieken die Bentley heeft gebruikt voor de stiksels, op het dashboard en in de stoelen bijvoorbeeld.

Zoals gezegd: in een jaar dat de Britten niet trotser kunnen zijn op hun heritage vanwege het jubileum van de koningin, is het vreemd dat deze op en top Britse modellen naar China verdwijnen.