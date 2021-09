Hyundai Staria Load is de coolste bus van vandaag

Met de Hyundai Staria Load wil je graag leesmappen bezorgen. Nietwaar?

Bedrijfswagens en autodesign. Het is een beetje een lastig verhaal. Dat komt voornamelijk omdat het design niet het belangrijkste onderdeel is. Daarbij wordt het design ook nog eens gedicteerd door de eisen. Alle bussen moeten immers heel erg ruim zijn. Verder zijn er heel veel functionele en eisen en eisen die te maken hebben met de financiën.

Als je allemaal dezelfde eisen in de computer gooit, krijg je min of meer de zelfde uitwerking. Gelukkig zijn er geregeld uitzonderingen. Denk aan de tweede generatie Renault Trafic (ook verkocht als Opel Vivaro en Nissan Primastar) met de kenmerkende daklijn. Die auto was een sensatie destijds. Deze Hyundai Staria Load doet qua ‘impactpotentie’ wel een beetje aan denken. Het is namelijk een bedrijfswagen die er boorlijk afwijkend uitziet.

N3-platform

De Hyundai Staria Load is de opvolger van de Hyundai iLoad. Een auto waarvan de voorloper ooit in Nederland als H200 leverbaar was. De Staria Load is gebaseerd op de personenversie van de Staria. Dat betekent dus het N3-platform waar bijvoorbeeld de nieuwe Hyundai Santa Fe ook op staat. Volgens zijn makers is de Staria een stuk stijver én lichter (dan zijn voorganger). In tegenstelling tot de Santa Fe is de auto wel gebouwd voor het zwaardere werk. Zo is er een starre achteras met bladvering. De maximum laadcapaciteit is 2.500 kilogram.











De laadvloer is 2,61 centimeter lang en 1,64 meter wijd. De hoogte van de laadruimte is 1,44 meter. Dat zijn aanzienlijk betere maten dan zijn voorganger op tafel kon leggen. Ook is de toegang nu verbeterd bij de Hyundai Staria Load. Zo is de vloer lager dan voorheen én opent de schuifdeur verder. Kijk, dan is het al heel erg prettig om leesmappen rond te moeten brengen.















Motor Hyundai Staria Load

Er is maar één motor leverbaar en dat is meteen een Dikke Sjaak, of Un Gros Jacques, zoals ze in Frankrijk plegen te zeggen. De 2.2 viercilinder CRDi-diesel is goed voor maar liefst 185 pk aan vermogen en 430 Nm aan koppel. Deze wordt standaard voorzien van een achttraps automaat en drijft de voorwielen aan.

Wel is er keuze uit een gesloten besteluitvoering met twee zitplaatsen of dubbel cabine met vijf zitplaatsen. Aan de achterkant kun je kiezen uit een enorme achterklep of twee deuren. Vooralsnog is de Hyundai Staria Load enkel aangekondigd voor Australië een paar uurtjes geleden. In Nederland verkoopt Hyundai al een tijdje geen bedrijfswagens meer. Zonde!