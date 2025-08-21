Hyundai transformeert knotsgekke concept tot een game

Herinner je de knotsgekke Hyundai INSTEROID nog? Je kunt er nu mee rijden, in een retro game!

Vroeger was het leven van de automotive journalist overzichtelijk. In het najaar ging je het ene jaar naar de Autosalon in Parijs en het andere jaar naar de IAA in Frankfurt. In maart was het altijd tijd voor Genève. De mazzelaar mocht ook naar Detroit en Tokyo en dan had je al het autonieuws overzichtelijk op één plek onder één dak.

Nu staan de automerken overal. Op de schaarse overgebleven autobeurzen, op de Consumer Electronics Show, maar ook op een evenement als Gamescom. Daar geeft Hyundai namelijk acte de présence met de introductie van de INSTEROID Retro Arcade-game, een combinatie van vintage gaming en auto-innovatie. De knotsgekke concept-car staat er in levende lijve naast.

Hyundai INSTEROID is een gameauto

Dat Hyundai juist met dit studiemodel op een gamebeurs staat is niet zo gek, waarom komen we zo op. Toen het persbericht op 1 april op de deurmat plofte dachten we heel even aan een grapje, maar de Koreanen waren bloedserieus.

De Hyundai INSTEROID dus. Die naam is een samentrekking van Inster en Steroid, alsof het een Inster op steroïden is. Het kleintje is aan alle kanten verbreed, voorzien van enorme bumpers en een gigantische spoiler. Het is een beetje wat er gebeurt als je de Inster combineert met de N Vision 74. Maar dan met oranje accenten en bizarre putdekselvelgen. Die overigens 21 inch(!) groot zijn.

In april gaf het merk al aan dat de auto geïnspireerd is op de videogamewereld. Funky oranje accenten, geinige graphics en designdingetjes overal. Nu voegt het merk dus de daad bij het woord en presenteert in Keulen op Gamescom 2025 niet alleen de auto in het echie, maar ook een game waarin je met die auto kunt racen.

De INSTEROID game zelf

In de INSTEROID Retro Arcade-game speelt de kneiterdikke concept-car de hoofdrol. Het spel is geïnspireerd op klassieke doolhofspellen waarin spelers schurken moeten ontwijken en punten verzamelen.

De game bestaat uit twee levels. In het eerste level verzamelen spelers elektrische voorwerpen in de vorm van blikjes steroïden om het INSTER-personage te laten evolueren naar INSTEROID. In het tweede level moet je op zoek in het doolhof naar de eindbaas en die proberen te vangen.

Zo’n klassieke game hoort natuurlijk in een echte arcadekast en dus hebben ze er daar twee stuks van neergezet op de stand.

Gratis te spelen voor iedereen

Leuk natuurlijk als je toevallig toch al naar Keulen af wilde reizen om je in de wereld van games onder te dompelen, maar hij stond bij ons niet op de shortlist… Nou krijg je nog een kans in Busan en Seoul (Zuid-Korea), waar Hyundai speciale game-ervaringsruimtes heeft geopend, en je kunt ook naar de Salone Auto Torino 2025 in september en de Japan Mobility Show in oktober.

Milieubewuster is natuurlijk gewoon thuisblijven. De game komt namelijk ook online beschikbaar, gratis en voor niets. Via de site van Hyundai, maar ook via Instagram. Ga jij hem spelen? De arcadekast is natuurlijk wel een stukje gaver… Wij opteren voor een INSTEROID Retro Arcadekast bij elke Hyundai-dealer naast de Hyundai Inster. Hebben we weer eens een goede reden om daar langs te gaan!