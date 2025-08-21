Het CBR heeft goed nieuws voor AD(H)D-ers!

Het CBR komt voor volgend jaar met goed nieuws voor mensen met AD(H)D!

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft goed nieuws voor iedereen met ADHD of ADD. Die moeten zich momenteel namelijk verplicht medisch laten keuren om hun rijbewijs te halen.

Vanaf 1 april 2026 (duurt dus wel nog even) is dat verleden tijd. Het CBR heeft namelijk uitgebreid onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat relevante risicofactoren ook op andere manieren kunnen worden gesignaleerd en dat de huidige verplichte medische keuring voor ADHD of ADD disproportioneel is.

Dit heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met het CBR besloten en laten weten aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Medische keuring

Weet je het nog? Voor je mocht afrijden moest je zo’n document met vragen beantwoorden waar je overal NEE moest invullen om op rijexamen te mogen. Vul je ergens JA in dat komen er aanvullende eisen, vragen en ellende.

Eén van die vragen was of je ADHD of ADD hebt. Als je daar JA op antwoordt moet je een verplichte medische keuring ondergaan bij een psychiater. Tot 1 april 2021 volgde daar altijd nog een extra rijtest uit ook als de psychiater een oordeel “onbeperkt geschikt” afgaf. Omdat voor die test 99 procent gewoon slaagde is die specifieke extra test in 2021 afgeschaft. Tenzij de psychiater deze test expliciet aanbeveelt.

Niet meer langs de psychiater

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de rijgeschiktheidskeuring voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) wordt afgeschaft. Nu kondigt het CBR dus voor mensen met AD(H)D hetzelfde aan.

Ook voor mensen die een psychose hebben gehad is er goed nieuws. De recidivevrije termijn wordt voor hen verkort van zes jaar naar twee maanden als je na het doormaken van een psychose als ongeschikt wordt aangemerkt.

Het wordt dus makkelijker voor AD(H)D-ers om het roze pasje te bemachtigen. Moet je wel zorgen dat je het daarna niet kwijt raakt…